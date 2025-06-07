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娛樂 電視

金鐘戲后淪「重量級小三」 脆弱心聲曝光：像溺水抓浮木

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲后鍾欣凌在公視台語台、華視輕喜劇《拜六禮拜》挑戰以往從未嘗試過的角色，與林俊逸有大尺度情慾戲，號稱是「重量級小三」，她試圖同理角色瑞秋：「與其說她是人家的小三，倒不如說她其實是在找自己的位置，跟喜歡被需要的感覺。當自己失去事業與愛情時，有一個人看到自己發光、漂亮的樣子，就像溺水的人抓住浮木一樣。」

鍾欣凌（右）在《拜六禮拜》突破以往的角色，挑戰飾演小三。（公視台語台、華視提供）鍾欣凌（右）在《拜六禮拜》突破以往的角色，挑戰飾演小三。（公視台語台、華視提供）

丁寧在戲裡與爸爸的學徒被送作堆而感到憤怒，她覺得角色世美的憤怒是一種感覺自己被看低、被瞧不起的羞愧。這段演出也讓丁寧回憶起自己剛進演藝圈時，得知媽媽希望她嫁給有錢人就好，能不能變成好演員不重要的氣憤。孫淑媚在戲外曾夢想開咖啡廳、甜點店等副業，但都不曾付諸實行，此次在《拜六禮拜》一圓老闆夢，瀟灑開酒吧，並設卡拉OK方便隨時一展歌喉。

丁寧在《拜六禮拜》飾演母胎單身的水電工。（公視台語台、華視提供）丁寧在《拜六禮拜》飾演母胎單身的水電工。（公視台語台、華視提供）

《拜六禮拜》故事圍繞著彰化二林鎮上三個一同長大的好姐妹鍾欣凌、丁寧、孫淑媚，三人遇不一樣的感情課題與工作困境，忠實呈現四十歲女性的多元面向與當地風土人情。6月8日起每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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