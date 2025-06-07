鍾欣凌主持廣播失控 無助大喊「趙自強快來救我」

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲后鍾欣凌在公視台語台、華視輕喜劇《拜六禮拜》飾演電台主持人「瑞秋」，以溫暖的嗓音陪伴聽眾度過周末時光。她曾與趙自強主持電台節目，非常佩服廣播主持人可以一個人對空氣講話，當年她非常依賴前輩搭檔趙自強，有一次停電趙自強來不及抵達錄音室，僅剩她一個人挑大梁，內心無助大喊：「趙自強快來救我！」

鍾欣凌（左）在《拜六禮拜》與王品澔飾演母子。（公視台語台、華視提供）

曾獲金馬女配角獎的丁寧，此次飾演個性大剌剌的水電工女兒，為了準備角色在YouTube上觀看許多修理水電的影片，沒學到什麼技術反而都在揣摩水電工的言行。現實生活中的丁寧坦言自己很沒邏輯，完全看不懂DIY組裝的說明書。

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丁寧在《拜六禮拜》飾演個性大剌剌的水電工女兒，靠觀看修理水電的影片準備角色。（公視台語台、華視提供）

近年來演技屢受肯定的金曲歌后孫淑媚，過去角色多具有悲劇色彩，她笑稱這次的角色是「都會理智型痟查某」。她同時演唱《拜六禮拜》片頭曲，並認為成為演員後能把經歷過的情緒融合到音樂裡挺浪漫的。

孫淑媚（左）在《拜六禮拜》一圓老闆夢，回家鄉開酒吧，右為丁寧。（公視台語台、華視提供）

《拜六禮拜》故事圍繞著彰化二林鎮上三個一同長大的好姐妹鍾欣凌、丁寧、孫淑媚，三人遇不一樣的感情課題與工作困境，忠實呈現四十歲女性的多元面向與當地風土人情。6月8日起每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。

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