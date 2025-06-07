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娛樂 電視

陳漢典「神級模仿」引狗吠叫 KID忙阻止：不要太失控

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲與KID、坤達領軍攜手彭小刀、郭靜、何美、雷艾美、紀卜心、陳漢典錄製《綜藝玩很大》本週迎來最終回富士山的故鄉玩很大，開啟一連串又驚又喜的挑戰。

陳漢典（左三）模仿吉娃娃。（綜藝玩很大提供）陳漢典（左三）模仿吉娃娃。（綜藝玩很大提供）

本週播出節目設計兩隊比拼擔任台灣親善大使滿意度，挑選台灣小吃，尋找當地人，透過品嚐台灣食物，進而介紹台灣。陳漢典挑選了一個主人手中抱著臘腸狗，為拉近距離，竟模仿吉娃娃逗樂主人，結果惹得臘腸狗激動狂吠，場面一度緊張，KID急忙阻止：「不要太失控！」

節目最終吳宗憲宣布進入史上最驚悚的鬼屋關卡，氣氛瞬間凝重！吳宗憲語帶神秘表示：「這是玩很大從來沒有過的體驗。」就連平時大膽的KID也忍不住說：「日本的鬼屋真的很恐怖！」團隊一行人進入陰氣森森的小房間，KID還被矇上眼睛行動，全程驚聲連連；艾美在黑暗中看到不明物體尖叫，郭靜則遭喪屍突襲大喊「快走快走！」畫面震撼、挑戰觀眾膽量極限。

吳宗憲與KID、坤達領軍攜手彭小刀、郭靜、何美、雷艾美、紀卜心、陳漢典錄製節目。（綜藝玩很大提供）吳宗憲與KID、坤達領軍攜手彭小刀、郭靜、何美、雷艾美、紀卜心、陳漢典錄製節目。（綜藝玩很大提供）

另外好看娛樂也宣布好消息，迎來11週年特別企劃《玩很大》同步推出「環島餐車」與「玩市集」雙主題活動，將節目魅力延伸到活動並邀請粉絲親身體驗節目樂趣。「環島巡迴餐車」活動於6月7號、8號高雄夢時代購物中心戶外幸福廣場 ; 6月9號台東成功鎮海濱公園，呼籲玩粉們一同到現場同樂。

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