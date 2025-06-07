蔡燦得戲涯40年首度「領便當」 親吐演屍體崩潰瞬間：太難了

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡燦得3個月前加入民視八點檔《好運來》，近日角色「黃靜怡」在兒子婚禮前遇害身亡，這算是她演戲生涯第一次「領便當」，她打趣喊：「演屍體真的太難了！」

蔡燦得在《好運來》遇刺身亡。（民視提供）

蔡燦得劇中在兒子傅子純婚禮前，被「勇兔」發現倒臥休息室，之後就被兒子傅子純擁入懷中，女兒徐千京則是在腳邊哭喊，這橋段讓她直喊：「我女兒手勁很大，她一壓我的膝蓋，覺得腳快斷了，兒子又把我放在胸膛，我眼睛壓在他的肩膀，我覺得我眼睛快瞎了，但他們哭到我也很想哭。」

請繼續往下閱讀...

蔡燦得在《好運來》倒地身亡，親吐演屍體感受。（民視提供）

對於演屍體，蔡燦得坦言很難，原因是「不能動，大家抱著我、搖我什麼的，差點真的窒息。」也因後面還有多場戲要拍，她把握時間時間背台詞，「我躺在地上還在背第二天的劇本，當天快累死，但現在想起來真的覺得很好笑。」她也謝謝大家對角色「黃靜怡」的愛，「看到大家的留言了，很感動，我會繼續把台語學得更好的，我已經報名線上課程囉！」

蔡燦得在《好運來》倒地身亡，親吐演屍體感受。（民視提供）

蔡燦得在《好運來》倒地身亡，親吐演屍體感受。（民視提供）

蔡燦得分享這三個月拍戲感想：「雖然台語讓我每天都很緊張，但劇組對我真的非常好，每次拍戲都很開心。觀眾也對我超好，還會私訊我，誇我台語進步神速，真的很感謝大家給我這麼多鼓勵。雖然戲裡靜怡走了，但如果大家還想念我，歡迎來看我七月跟九月的舞台劇，其中一齣也會講台語喔～如果想念蔡式台語，記得來劇場找我，期待與大家再相見。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法