晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

蔡燦得戲涯40年首度「領便當」 親吐演屍體崩潰瞬間：太難了

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡燦得3個月前加入民視八點檔《好運來》，近日角色「黃靜怡」在兒子婚禮前遇害身亡，這算是她演戲生涯第一次「領便當」，她打趣喊：「演屍體真的太難了！」

蔡燦得在《好運來》遇刺身亡。（民視提供）蔡燦得在《好運來》遇刺身亡。（民視提供）

蔡燦得劇中在兒子傅子純婚禮前，被「勇兔」發現倒臥休息室，之後就被兒子傅子純擁入懷中，女兒徐千京則是在腳邊哭喊，這橋段讓她直喊：「我女兒手勁很大，她一壓我的膝蓋，覺得腳快斷了，兒子又把我放在胸膛，我眼睛壓在他的肩膀，我覺得我眼睛快瞎了，但他們哭到我也很想哭。」

蔡燦得在《好運來》倒地身亡，親吐演屍體感受。（民視提供）蔡燦得在《好運來》倒地身亡，親吐演屍體感受。（民視提供）

對於演屍體，蔡燦得坦言很難，原因是「不能動，大家抱著我、搖我什麼的，差點真的窒息。」也因後面還有多場戲要拍，她把握時間時間背台詞，「我躺在地上還在背第二天的劇本，當天快累死，但現在想起來真的覺得很好笑。」她也謝謝大家對角色「黃靜怡」的愛，「看到大家的留言了，很感動，我會繼續把台語學得更好的，我已經報名線上課程囉！」

蔡燦得在《好運來》倒地身亡，親吐演屍體感受。（民視提供）蔡燦得在《好運來》倒地身亡，親吐演屍體感受。（民視提供）

蔡燦得在《好運來》倒地身亡，親吐演屍體感受。（民視提供）蔡燦得在《好運來》倒地身亡，親吐演屍體感受。（民視提供）

蔡燦得分享這三個月拍戲感想：「雖然台語讓我每天都很緊張，但劇組對我真的非常好，每次拍戲都很開心。觀眾也對我超好，還會私訊我，誇我台語進步神速，真的很感謝大家給我這麼多鼓勵。雖然戲裡靜怡走了，但如果大家還想念我，歡迎來看我七月跟九月的舞台劇，其中一齣也會講台語喔～如果想念蔡式台語，記得來劇場找我，期待與大家再相見。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中