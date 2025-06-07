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娛樂 最新消息

台灣YTR第一人！台南Josh自費17萬 將站上大聯盟開球

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大聯盟開球要多少錢？棒球YouTuber「台南Josh」昨天（6日）透露參與聖地牙哥教士隊開球競標，引發熱烈討論。不過由於最後得標價格不斐，不少網友紛紛課金支持，希望他能圓夢。

台南Josh將前往大聯盟教士隊開球。（翻攝自台南Josh臉書）台南Josh將前往大聯盟教士隊開球。（翻攝自台南Josh臉書）

國師「台南Josh」熱愛棒球，先前完成大聯盟球場巡禮，不過他還有一個夢想想要實現，就是站上大聯盟球場的投手丘。昨天他在自己的YouTube頻道上分享，原來大聯盟開球是可以以競標方式參加，像是舊金山巨人、費城人都有前例，而他參與競標的是聖地牙哥教士隊，其球場是台南Josh認證最喜歡、最美的一個。

台南Josh原先預設希望在台幣10萬元搞定，沒想到經過多輪競標，還是超出他的預算，但最後決定「跟」到底，最後以5700美金（約台幣17萬元）成功得標。儘管台南Josh經歷了許多掙扎，直呼相當昂貴，不過在得標那一刻讓相當開心，「做一點瘋狂的事情，就當作我的生日禮物了，即便我的生日根本不在這個時間，我想什麼時候過生日，就什麼時候過生日。」

台南Josh透過大聯盟網站競標教士隊開球機會。（翻攝自官網）台南Josh透過大聯盟網站競標教士隊開球機會。（翻攝自官網）

除了實現夢想外，台南Josh也希望能夠帶給YouTube網友一個不一樣的內容，畢竟站上大聯盟球場開球的YouTuber，除了郭泓志就是蔡阿嘎，但兩人都是受邀參加，只有台南Josh是自費，可稱是台灣YouTuber界第一人。後續他將與教士隊聯繫開球事宜，不過有趣的是，因為17萬的高額消費，就連信用卡公司也立刻打電話關心台南JOSH，以避免遭到詐騙。

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