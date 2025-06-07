置中狂導來了3》魏斯安德森的電影要看兩次？回憶導演之路感慨「有些事變了」

〔記者許世穎／專題報導〕現年56歲的鬼才導演魏斯安德森除了推出新片《腓尼基計劃》，日前巴黎電影資料館也為他舉辦回顧展，展出他個人珍藏的道具、服裝與物件。提到自己的導演歷程，安德森表示「我走過的導演之路，不確定現在還走不走得通。」並不諱言「我覺得有些事真的變了。」

魏斯安德森拍攝新片《腓尼基計劃》，希望影迷關注他作品的本質，而非形式。（UIP提供）

導演安德森至今仍拍攝規模不小、針對成年觀眾的電影，對於產業變化，他直言「我當年拍的那種片，現在能不能用同樣的規模、同樣的支持拍出來，甚至有沒有觀眾會看，我都不知道。」他說自己能走到現在這一步，但不知道現在的年輕導演會怎麼走，「我也不是25年前的我了，我就是繼續做我在做的事。」

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至於回顧展，安德森說當初拍攝第一部電影《脫線沖天炮》時，把所有東西都交給了片商的倉庫保管。後來去那個倉庫找些道具時，發現東西不是沒有被好好保存，就是已經被賣掉了，「有些是我親手做的東西，看到這樣的狀況，我真的很生氣。」

於是從那時起，安德森就自己開始保存這些東西，「一開始是偷偷拿回來，後來我直接把這件事寫進合約中：服裝、道具都要由我保管，我來負責。記得我們拍《海海人生》時，有片商派人到我們拍攝地義大利來阻止我拿走東西。我還是拿走了大部分東西，但還是有些道具被他們帶回去後弄丟了、賣了。」

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因此為了展覽做準備的過程，安德森也必須追查一些早已送人、賣掉或交換的物件，但整體策展過程其實很順利，「這次整理的過程其實很棒，我會被拉過去過目一些東西，我的反應常是：『我們還有更多啊。』所以就不斷加碼。我女兒從小就和這些東西一起生活，《超級狐狸先生》的模型從拍片以來就一直放在我們紐約的公寓裡的箱子裡，這些年她常常會拿出來玩。」

魏斯安德森認為每一部電影都是不同的故事、全新的創作旅程，新片《腓尼基計劃》也不例外。（UIP提供）

過去安德森曾在訪談中引述70年代導演的一句話「人們彷彿有義務與自己競爭，所有作品都被拿去和過去比較。」他認為貫穿自己作品的，是他自己發展出來的某種系統，還有他個人的視覺語彙。「這些外在風格成了觀眾經常關注的焦點，大家一看就知道是我拍的，我完全理解也認同。但對我而言，每一部電影都是不同的故事、不同的角色，是全新的創作旅程。」

安德森表示，對他來說，每部電影都是嶄新的，「我唯一希望的是，大家能把注意力放在這部電影『是什麼』，而不是『像什麼』，關注它的本質，而不是它的形式。」他更笑言如果觀眾能看第二遍一定更好，「我的電影有時確實比較密集，但片長通常不長，我努力讓節奏精煉。我的創作方式就是追求清晰、迅速傳達訊息，而這也正是讓我的電影之間有某種相似之處的原因。」

魏斯安德森推出新片《腓尼基計劃》，笑言如果觀眾能看第二遍一定更好。（UIP提供）

他說有時候覺得，欣賞他的電影的最佳方式，就是已經看過一次，知道它是什麼之後，再重新觀看一次。「『這到底是什麼？』當看完後知道了，那再看一次吧。所以，如果你第一次沒喜歡，也許試著再看一遍吧！」他的新片《腓尼基計劃》已在台上映。

（全文完）

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