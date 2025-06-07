置中狂導來了2》憶已故金哈克曼 魏斯安德森讚影史最偉大之一

〔記者許世穎／專題報導〕電影《腓尼基計劃》中，班尼西歐戴托羅飾演的父親角色，被不少影評人形容有金哈克曼在魏斯安德森2001年作品《天才一族》中角色的影子。安德森提到這位已故影帝，直言「金哈克曼是影史最偉大的演員之一」，並提及當初拍攝《天才一族》的壓力。

電影《腓尼基計劃》中，班尼西歐戴托羅（左）飾演的父親角色，是魏斯安德森為他量身打造。（UIP提供）

導演安德森表示，金哈克曼在開拍到喊卡之間的時候是快樂的，「我就是在那個時候覺得好玩。」但他說金不太喜歡這兩者之間的漫長等待，更直言金一開始也沒特別喜歡那劇本，「我覺得他不想演那個人。他可能心想：『我不喜歡這角色的很多地方，也不確定我想不想變成他。』」

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安德森不諱言自己當時很年輕，金則是個害羞又內斂的人，「但也可能突然爆發。我們彼此不熟，有衝突時，有時會坐下來把話說清楚，而我從中學到很多，他在那些時刻反而變得柔和了。」他表示，不敢說兩人有什麼深厚的情誼，「因為他大概也不會這麼形容我們的關係，但我真的很喜歡他。他總是背負很大的張力，把這種能量用在表演上，但有時也會有點過頭，尤其對我來說。」

安德森也認同，有時候演員最不情願演出的角色反而最出色，就像金看完電影後對他說：「我不知道我們當時到底在拍什麼。」但後來金完全明白了，「他喜歡那部電影，也喜歡自己演的角色。我後來想，如果當時拍到一半能停下三天，把一些片段剪一剪給他看，跟他說『你看，這是你做的、這是我們在做的。』也許我們之間的過程會更順利。」

金哈克曼曾說不知道《天才一族》到底在拍什麼，跟導演魏斯安德森合作時甚至有過衝突。（翻攝自IMDB）

提到新片《腓尼基計劃》班尼西歐的角色，安德森直說就是為他寫的，但其他大多數角色，都是後來才定下演員。「我要說的是，只要我對某個角色適合某位演員有強烈直覺，即便劇本還沒完全完成，我通常會立刻聯繫對方，請他們先預留時間，這是我多年來學到的教訓，我會盡早出手。」

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「對我來說，寫劇本的過程比較像是在挖掘一部本來就存在的電影，而不是編造出來的。」安德森說道，「比較像是你在試圖把它挖出來。就好像這部電影會自己告訴你，它想成為什麼樣的樣子。」

魏斯安德森形容寫劇本像在挖掘一部本來就存在的電影，新作《腓尼基計畫》也不例外。（UIP提供）

他形容雖然是在創作，但整個過程更像在發現一些原本就存在的東西，「這很奇妙，也不是總能解釋『為什麼這麼做』。有時答案只是『因為它看起來就是應該這樣。』，對我來說，拍電影真的就是那種感覺。」《腓尼基計劃》已在台上映。

（未完待續…下一篇：魏斯安德森說他的電影要看兩次?!）

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