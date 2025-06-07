置中狂導來了1》魏斯安德森《腓尼基計劃》重拾喜劇節奏 極度特寫成電影起點

〔記者許世穎／專題報導〕「置中狂導」、美國鬼才導演魏斯安德森從1996年推出首部長片《脫線沖天炮》以來，持續以驚人的一致性，創作出風格獨具的電影。他的新作《腓尼基計劃》，則是部節奏精簡的作品，同時也是他重拾喜劇節奏的一次嘗試，並遊走於趣味與哀愁之間，甚至有些許驚悚成分。

魏斯安德森新作《腓尼基計劃》是他重拾喜劇節奏的一次嘗試。（UIP提供）

奧斯卡得主班尼西歐戴托羅是導演安德森口中的不二人選、同時是新作的靈感來源，他在《腓尼基計劃》和星二代米亞薛波頓（影后凱特溫絲蕾女兒）化身一對關係緊繃的父女檔，當他數次遇險後，突然宣布將遺產全數留給米亞飾演的女兒，並聲稱自己正展開「人生中最重要的計劃」，緊接著便上演黑色幽默交錯懸疑與荒謬的「魏斯美學」。

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提到片中動人的父女情誼，安德森表示原本沒有打算表達當父親是什麼感覺，「這個故事其實是從給班尼西歐量身打造這個角色的想法出發，但我認為，如果我不是有一個女兒，他這角色也不會有一個女兒。這是我的直覺。」他形容角色是「各方面都很糟的父親」，但大家還是能跟這種關係產生共鳴，「這大概也滲入了整部電影的DNA中。」

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班尼西歐在片中飾演歐洲最有錢的富豪之一、橫跨軍火與航空產業的國際企業家安納托“賈賈”寇達，安德森直說電影的最初靈感，就是那張臉，「不是場景，不是故事，而是班尼西歐的臉的特寫。他的臉非常有表情、很耐看，這是他的特殊優勢。光看他在鏡頭前就很吸引人，他和底片的化學反應很特別。」

魏斯安德森大讚班尼西歐戴托羅的臉非常有表情、很耐看，更是新片《腓尼基計劃》的靈感來源。（UIP提供）

說到角色的「臉」，過去包括《都是愛情惹的禍》從比爾莫瑞叼著菸的臉開始、《天才一族》是金哈克曼的微笑、《歡迎來到布達佩斯大飯店》則是雷夫范恩斯當門房的模樣，安德森說上述角色確實是為特定演員量身打造的，「但這部是我第一次從『極度特寫』的影像開始，臉和眼睛都成為電影的起點。」《腓尼基計劃》已在台上映。

（未完待續…下一篇：魏斯安德森回憶和已故影帝金哈克曼合作）

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