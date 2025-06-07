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潘若迪無極限！扮席琳狄翁送外送 街頭狂奔「兼差撐退休」

〔記者邱奕欽／台北報導〕天后席琳狄翁竟現身台北街頭當外送員？近日一段金髮女子身穿華麗禮服、手提外送箱奔走街頭的影片在網路上瘋傳，乍看之下驚為天人，但細看後讓不少人笑出來，原來是藝人潘若迪再次神扮席琳狄翁，肌肉手臂與高級妝髮形成強烈對比，讓網友直呼「比本尊還搶眼！」

潘若迪（左）扮席琳狄翁送外送。（翻攝自Threads）潘若迪（左）扮席琳狄翁送外送。（翻攝自Threads）

潘若迪昨（6日）在社群貼出多張化身「肌肉狄翁」的照片，自嘲表示：「若迪送還是迪翁送，都親自為您服務，兼差下去就是我的。」其實早在數年前，他就因模仿席琳狄翁爆紅，更獲得本尊親自轉發肯定。這次再度重現經典形象，不僅展現無厘頭搞笑本色，也勾起粉絲滿滿回憶殺。

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潘若迪與外送平台合作快閃活動。（翻攝自Threads）潘若迪與外送平台合作快閃活動。（翻攝自Threads）

據悉，這次「席琳送」其實是潘若迪與外送平台聯名合作的快閃宣傳活動，他揹著印有「想早點退休，不想再煩惱下次要扮誰」的外送箱出沒街頭，幽默自黑的字句與浮誇扮相，成功引起網路熱議，也再次證明他「最強模仿王」的地位無人能敵。

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