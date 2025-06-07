殺手與獵物的血腥逃亡！《鯊人魔》澳洲黃金海岸開放海域實景拍攝

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕血腥驚悚新片《鯊人魔》帶領觀眾展開一場貼海上求生的血腥逃亡之旅，揭露人性在恐懼與孤立中所做出的極端選擇，融合海上求生、連環殺人與心理驚悚元素，令人心跳加速。

傑寇特尼在《鯊人魔》飾演一位殘暴殺手船長，戲份多數集中於船上狹窄空間，與角色內心的暗黑對決。（CATCHPLAY提供）

電影全片於澳洲黃金海岸及開放海域實景拍攝，劇組遠離攝影棚與特效水槽，在真實漁船與海面上完成主要拍攝，對演員與工作人員都是一次身心極限的挑戰。動作男星傑寇特尼在片中飾演一位殘暴殺手船長，戲份多數集中於船上狹窄空間，與角色內心的暗黑對決。

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對此傑寇特尼回憶：「我讀劇本時還以為我們會在搭景或水槽裡拍，結果沒有！我們真的出海了，而且那艘船也完全是真實的。」曾經有嚴重暈船經驗的他原本對拍攝過程充滿擔憂，沒想到卻意外順利：「我以前出海都暈得很慘，但這次我一次都沒暈！海況很溫和，雖然還是有人吃了暈船藥，但整體過程真的像與自然共處，非常真實的一次拍攝體驗。」

《鯊人魔》於澳洲黃金海岸開放海域實景拍攝，傑寇特尼克服暈船挑戰演出。（CATCHPLAY提供）

該片描述精明且自由奔放的衝浪客賽菲遭一名迷戀鯊魚的連環殺手塔克綁架，這位瘋狂且冷血的殺人魔，把賽菲囚禁於私人漁船上，準備將她作為祭品推入深海，讓饑餓的鯊魚享受一場血腥的盛宴。在這場人與獸的生死較量中，賽菲必須超越恐懼，盡力逃脫，否則她將成為這場噩夢中的下一個屍體，消失在無盡的海洋中。《鯊人魔》將於6月13日在台上映。

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