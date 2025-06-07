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娛樂 電影

回憶殺！《天生一對》經典組合重聚 當年的壞女人還是好美

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《辣媽辣妹2》和首集相隔22年終於推出，除了金獎得主潔美李寇蒂斯和琳西蘿涵飾演的母女檔讓影迷懷念，曾和琳西合作1998年《天生一對》的伊蓮韓德瑞克斯也驚喜客串！伊蓮接受《娛樂周刊》訪問時除了很開心在和琳西合作，更透露兩人有持續保持聯絡，「這真的很棒！」

在《天生一對》飾演壞女人（左）的伊蓮韓德瑞克斯，驚喜客串《辣媽辣妹2》（右），和琳西蘿涵重聚。（翻攝自IG）在《天生一對》飾演壞女人（左）的伊蓮韓德瑞克斯，驚喜客串《辣媽辣妹2》（右），和琳西蘿涵重聚。（翻攝自IG）

54歲的伊蓮當年在琳西分飾雙胞胎的《天生一對》飾演米爾迪斯，在片中和飾演琳西父親的丹尼斯奎德交往，美麗外表卻有壞心腸，甚至盤算和爸爸結婚後就把琳西送走。

此次《辣媽辣妹2》也是伊蓮和琳西繼《天生一對》後暌違27年再度合作，伊蓮透露由於年齡差距（兩人相差16歲），當初拍完後兩人並沒有太多交集。「我們之間聯繫不多，不過在疫情期間，我們曾參加《天生一對》線上重聚活動，所以那時有見到她一次。」

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伊蓮透露真正讓她與琳西再度「面對面」見面的，是《辣媽辣妹2》導演、也是她長期合作好友的妮莎甘納查突如其來的一通簡訊邀請，「我就說，親愛的妳知道我一定會來，只要妳開口。」她說和琳西在片場一起相處了很多時間，閒聊、回憶過往、互相分享近況，「現在我們之間更會主動聯絡彼此了。」

此次伊蓮在片中客串一名為流行歌手設計造型的造型師布蕾克，這位歌手正是由琳西飾演、目前在唱片公司任職的安娜一手栽培的新人。她也表示，這次重逢成為兩人關係的重要轉捩點，「她現在住在世界另一端，有了家庭，也很忙。我們各自的生活都很充實，但藉由社群媒體和簡訊，我們真的有在聯絡，這感覺很棒。」

伊蓮韓德瑞克斯（中）當年在《天生一對》，和分飾雙胞胎的琳西蘿涵對戲。（翻攝自IMDB）伊蓮韓德瑞克斯（中）當年在《天生一對》，和分飾雙胞胎的琳西蘿涵對戲。（翻攝自IMDB）

伊蓮接著說：「我很替她現在的狀態感到開心。能在我們人生的這個新階段重新建立聯繫，真的很美好。」他說人生會帶領我們走很多不同的路，「但她是少數在人生過程中被推到那麼多公眾目光之下的人之一。我們看到她身上經歷了很多一般人不會經歷的事。現在再見到她，經歷那麼多之後，她狀態很好、氣色很好、非常快樂，我也替她感到高興。」

除了伊蓮，導演甘納查也曾在《娛樂周刊》近期的專題報導中透露，他們曾試圖邀請1976年版《手忙腳亂》（《辣媽辣妹》改編自該片，現在大多譯為《怪誕星期五》）的女主角茱蒂佛斯特驚喜現身，但對方婉拒了演出。《辣媽辣妹2》預計8月在台上映。

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