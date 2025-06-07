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娛樂 電影

《辣媽辣妹2》再曝新預告 琳西蘿涵初戀男神回歸原因揭曉

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎得主潔美李寇蒂斯和琳西蘿涵暌違22年再度攜手的《辣媽辣妹2》全新預告曝光，除了兩代母女、四人互換身體，首集帥氣男星查德麥可莫瑞飾演的「傑克」也再度現身，新預告也終於揭曉他的角色為什麼回歸。

琳西蘿涵（左）在《辣媽辣妹2》靈魂換成了自己女兒，使出渾身解數誘惑查德麥可莫瑞。（迪士尼提供）琳西蘿涵（左）在《辣媽辣妹2》靈魂換成了自己女兒，使出渾身解數誘惑查德麥可莫瑞。（迪士尼提供）

潔美李再度飾演媽媽黛絲，琳西也回歸演出女兒安娜，故事設定在母女倆互換身體的多年後，安娜已為人母，《從前，有個好萊塢》茱莉亞巴特斯飾演安娜的女兒哈波，新生代女星蘇菲亞哈蒙斯則飾演安娜的準繼女莉莉，4人在片中意外靈魂交換。

查德麥可莫瑞回歸《辣媽辣妹2》帥氣依舊。（迪士尼提供）查德麥可莫瑞回歸《辣媽辣妹2》帥氣依舊。（迪士尼提供）

續集中，琳西飾演的安娜即將與曼尼賈辛托飾演的艾瑞克（莉莉的爸爸）結婚，卻意外發生靈魂互換事件。靈魂換入安娜和黛絲身體裡的哈波與莉莉，決定趁機阻止這場婚禮成真，於是聯手尋找安娜的初戀情人傑克，希望撮合他們重新在一起，變身安娜的哈波因此使出渾身解數想誘惑傑克，結果卻笑料百出。《辣媽辣妹2》預計8月在台上映。

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