晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（專訪）魏嘉瑩賣過俄羅斯巧克力也想當賽車手 讚林志穎帥到炸

〔記者陳慧玲／專訪〕「小魏」魏嘉瑩推出新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》，其中《鬼吹燈》是一首關於輪迴與生命幻滅的歌，她喜歡看盜墓小說，這首歌就是和小說同名的歌曲。

魏嘉瑩推出新專輯。（記者胡舜翔攝）魏嘉瑩推出新專輯。（記者胡舜翔攝）

魏嘉瑩說，看《鬼吹燈》主角冒險，「如果陵墓規模金碧輝煌，可以想像陵墓主人生前活得精彩，若有前世今生，我可能這輩子平凡無奇，也許某一世很厲害，不管是大將軍或絕代佳人輪迴，生命結束什麼都沒有了，歌詞唱到『繁華吹了燈，只剩臭皮囊』，聽起來消極，但這輩子仍是在認真過日子。」

相關新聞 魏嘉瑩謝阿信教混音誇厲害 驚喜小太陽Ella送溫暖

錄唱《鬼吹燈》和與韋禮安合唱的《我不配快樂》，是魏嘉瑩這張專輯裡錄音時間最長的兩首歌，花最多時間調整以及找到最適合的唱法，至於錄唱最快的則是《怎麼辦》這首歌，「很自然的感覺唱下去，錄得滿快，本來覺得可以多唱幾次，後來發現原版就很好了。」

魏嘉瑩賣過俄羅斯巧克力，也在甜點店打工。（記者胡舜翔攝）魏嘉瑩賣過俄羅斯巧克力，也在甜點店打工。（記者胡舜翔攝）

成為歌手之前，魏嘉瑩有過不同夢想，她賣過俄羅斯巧克力，也在甜點店打工，還當過吉他老師、駐唱、當街頭藝人，較意外的是，她小時候志願想過當籃球員，打球打得很勤，大學還參加過系隊，她說：「有這夢想很快樂！」

除了籃球員，魏嘉瑩也想過當賽車手，很喜歡賽車遊戲，直呼賽車高手林志穎「帥到炸」，還買過他的專輯。

魏嘉瑩想過當賽車手。（記者胡舜翔攝）魏嘉瑩想過當賽車手。（記者胡舜翔攝）

除了個人身分推出創作專輯，魏嘉瑩也是「BOOM！怪物星人」成員，是否擔心風格定位不同，讓某些粉絲無法接受？她形容：「就像有人喜歡吃牛肉麵，有人喜歡吃炸雞，可以轉換心情去吃，放心去喜歡自己想要的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中