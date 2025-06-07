（專訪）魏嘉瑩賣過俄羅斯巧克力也想當賽車手 讚林志穎帥到炸

〔記者陳慧玲／專訪〕「小魏」魏嘉瑩推出新專輯《你不必無時無刻維持完美的笑容》，其中《鬼吹燈》是一首關於輪迴與生命幻滅的歌，她喜歡看盜墓小說，這首歌就是和小說同名的歌曲。

魏嘉瑩推出新專輯。（記者胡舜翔攝）

魏嘉瑩說，看《鬼吹燈》主角冒險，「如果陵墓規模金碧輝煌，可以想像陵墓主人生前活得精彩，若有前世今生，我可能這輩子平凡無奇，也許某一世很厲害，不管是大將軍或絕代佳人輪迴，生命結束什麼都沒有了，歌詞唱到『繁華吹了燈，只剩臭皮囊』，聽起來消極，但這輩子仍是在認真過日子。」

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錄唱《鬼吹燈》和與韋禮安合唱的《我不配快樂》，是魏嘉瑩這張專輯裡錄音時間最長的兩首歌，花最多時間調整以及找到最適合的唱法，至於錄唱最快的則是《怎麼辦》這首歌，「很自然的感覺唱下去，錄得滿快，本來覺得可以多唱幾次，後來發現原版就很好了。」

魏嘉瑩賣過俄羅斯巧克力，也在甜點店打工。（記者胡舜翔攝）

成為歌手之前，魏嘉瑩有過不同夢想，她賣過俄羅斯巧克力，也在甜點店打工，還當過吉他老師、駐唱、當街頭藝人，較意外的是，她小時候志願想過當籃球員，打球打得很勤，大學還參加過系隊，她說：「有這夢想很快樂！」

除了籃球員，魏嘉瑩也想過當賽車手，很喜歡賽車遊戲，直呼賽車高手林志穎「帥到炸」，還買過他的專輯。

魏嘉瑩想過當賽車手。（記者胡舜翔攝）

除了個人身分推出創作專輯，魏嘉瑩也是「BOOM！怪物星人」成員，是否擔心風格定位不同，讓某些粉絲無法接受？她形容：「就像有人喜歡吃牛肉麵，有人喜歡吃炸雞，可以轉換心情去吃，放心去喜歡自己想要的。」

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