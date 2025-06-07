謝玲玲喜獲博士學位 一家6人顏質學歷太驚人

〔記者胡如虹／專訪〕謝玲玲一家人都高顏質、高學歷，全家6個人有2位博士，1位雙碩士、1位碩士，今天還要再加上1位博士！

謝玲玲（右3）的5個子女都高顏質、高學歷。（謝玲玲提供）

謝玲玲8歲以電影《婉君表妹》踏入演藝圈之後，就有最美的童星之稱，拿過兩座現已停辦的金馬獎最佳童星，雖然她23歲遠嫁香港富商兼寰亞電影老闆林建岳之後，就息影生了5個子女，專心相夫教子，但因為老公林建岳和王祖賢外遇鬧得滿城風雨，加上婆婆站出來公開挺她，現實生活比電影情節還戲劇性，也讓謝玲玲離婚後的一舉一動都備受關注。

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身為台灣的女兒，謝玲玲一直都跟台灣演藝圈友人保持良好的互動，並擔任台灣優質生命協會的理事長，跟巴戈、紀寶如等藝人一起奉獻愛心，疫情期間台灣優質生命協會經費拮据，也是習畫多年的她義賣畫作為協會一解燃眉之急，被協會視為榮譽理事長，直至今年才轉任親善大使。

謝玲玲（左）排行老2的大女兒林恬兒，是哥倫比亞大學雙碩士。（謝玲玲提供）

人美心善又有才華的謝玲玲驚喜透露，她幾年前唸完長江商學院的CEO課程後，今年本來想再申請日內瓦大學的博士班，可惜人數不夠沒有開成班，沒想到就接獲母校文化大學頒授名譽文學博士給她的通知。她今天回母校領取名譽文學博士，5名子女也全體總動員回台灣見證她領博士學位的榮耀時刻。

謝玲玲（前排左）離婚後一個人帶5個子女，子女和她感情很好，婆婆（前排中）也力挺她。（謝玲玲提供）

謝玲玲（後）的次女林顥伊是法學博士。（謝玲玲提供）

謝玲玲表示，身為單親媽媽，她對子女的學業、品德要求特別高，5位子女都在美國、英國的名校就讀，大兒子林孝賢畢業於全美第一的EMBA，也攻讀到博士；排行老二的大女兒林恬兒是哥倫比亞大學雙碩士；次女林顥伊是法學博士，龍鳳胎的兒子林孝能也是碩士。家裡有2位博士，1位雙碩士、1位碩士，再加上她今天又拿到了名譽文學博士，讓她忍不住眉開眼笑的說，她確實有點虛榮心，就是想讓大家知道單親媽媽也可以教好兒女。

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