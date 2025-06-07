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娛樂 電視

ㄚ頭快電商第三屆淨灘 實踐永續初心

〔記者林欣穎／台北報導〕森田、ㄚ頭、Vic陳雋希 C2CBUY 快電商於宜蘭頭城舉辦第三屆企業淨灘行動，在迎來世界海洋日前夕，號召夥伴們一同參與，再度攜手海邊的接力賽-瘋媽 江昀蒨，以「Clean Earth, Happy Hearts!」為今年行動口號，透過實際清除海岸廢棄物，呼籲大眾重視海洋保育議題。

快電商夥伴們在快電商三位創辦人與瘋媽的帶領下，一早動身前往宜蘭頭城沿海，清理了大量海洋垃圾，包括塑膠瓶、寶特袋與漁網殘片等。夥伴們在陽光下彎腰撿拾、揮汗而笑，透過一袋袋實際成果，體會「為地球帶來潔淨，也為心靈帶來快樂」的行動初衷。

森田、ㄚ頭、Vic陳雋希舉辦第三屆企業淨灘行動。（快電商提供）森田、ㄚ頭、Vic陳雋希舉辦第三屆企業淨灘行動。（快電商提供）

森田表示：「快電商連續三年舉辦淨灘行動，我們想藉由實際行動，成為推動永續、實踐責任的力量。」Vic陳雋希說：「我們一直相當注重環境保護，這也體現在我們自有品牌商品，同時也是品牌存在的真正價值 ，就是讓生活更加美好，也串起彼此之間為地球努力的連結」

丫頭也分享：「我認為每一個人都可以為地球做點什麼，只要肯彎下腰，撿起一個垃圾，好好珍惜資源，希望更多人能將這份守護地球的心，變成日常生活的一部分，因為『海好有你』，把愛地球的心延續到每一天。」

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