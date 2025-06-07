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娛樂 電視

戀綜迎完結最高潮 「海王」低調發功成最大黑馬

〔記者林欣穎／台北報導〕三立都會台與世新大學產學合作戀愛實境節目《戀愛,重修中》，節目以校園為背景，邀請10位單身男女重返校園，重新學習愛情這門人生課題。

本週迎來《戀愛,重修中》最終回，五位女生將進入五位男生的小房間，展開深度對話，進行最後一次情感試探。重修生們的情感仍撲朔迷離，甜蜜與衝突只在一線之間，讓這趟「LOVE STAY」旅程更加難以預測。

張雅惟、郭鎮奇約會。（三立提供）張雅惟、郭鎮奇約會。（三立提供）

被網友戲稱為「海王」的郭鎮奇，曾在首映記者會坦承自己過去同時與三位女生交往，如今宣示已「上岸」，決心改過自新。有趣的是，在九集節目中他始終低調旁觀，並未掀起太多漣漪，卻在最後關頭被多位女生主動接近，意外成為潛在贏家。觀眾熱議：「阿奇根本是反差魅力代表，其實很穩、很靠譜也有趣，還比洪義帥啊！」

完結篇中，柳姿廷與張雅惟分別向鄭煒主動出擊，尋求進一步感情突破。柳姿廷坦率詢問：「節目結束後，我們還會聯絡嗎？」並直白提問「你爸媽會喜歡我嗎？」鄭煒則以一句「0到1是最難的！」展現出曖昧回應；張雅惟則向洪義表白心聲，洪義回應：「妳很值得一個很愛妳的人」，她則意味深長地說「嗯」，並補上一句：「關於我的事你可以問我，不要自己想太多。」

另一方面，郭鎮奇也沒有錯過與莊妍茜的私下談話機會。兩人回憶先前的約會照片，莊妍茜坦言：「當天原本是單獨約會，後來加入其他人有點可惜。」郭鎮奇笑說：「妳當下變臉我有看出來，太明顯了。」

鄭煒與柳姿廷約會。（三立提供）鄭煒與柳姿廷約會。（三立提供）

而幾乎每位與他互動過的女生都對他印象加分，都覺得郭鎮奇很好玩，觀察力很強，對他好感度突然增加。「如果相處多五天，可能大家都會大洗牌改選，結果也都不一樣。」他笑說：「我可能沒有目的性吧！我喜歡沒有目的性的交流模式，比較放鬆沒有顧慮。」

在首集初登場盲選約會對象時，郭鎮奇就與學妹張雅惟一起共進早餐，張雅惟很欣賞他一開始就能說出自己過去「經歷」，「很勇敢！」小辣椒蔡君岱更直白說：「如果要選，我會選你，因為你是玩咖，我是『海后』！」從一開始的「海王」到如今的「人氣王」，郭鎮奇究竟能否逆轉勝？誰才會牽手成功，誰又會黯然離場？戀愛最終抉擇即將揭曉。

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