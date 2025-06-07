宜花住宿房價比台北高？「飯店千金」張齡予發聲揭內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕前主播張齡予父親在宜蘭礁溪、花蓮經營酒店，花蓮館在近年還因7.1強震一度歇業，一個月後重新開張，但卻因為強震嚇跑觀光客，飯店迎不到入住旅客，而昨（7）日張齡予發文發聲澄清。

近日傳出「宜蘭、花蓮住宿房價竟比台北高」，張齡予提到是由「前瞻觀光政策研究室」最新統計報告，可能衍生讓不了解「觀光旅館」與「一般旅館」分別的消費者，誤會「國旅房費高昂」，想為大部分辛苦的國旅業者說清楚，很擔心這樣引人誤會的統計，讓本來已經非常慘淡的國旅市場雪上加霜。

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前主播張齡予。（翻攝自臉書）

張齡予表示，報載的「前瞻觀光政策研究室」做出宜蘭、花蓮、南投、嘉義等地旅館高房價，只是少數幾家「觀光飯店」的數字，佔市場不到一成，根本沒有代表性。提到旅館有分一般旅館和觀光旅館，以花蓮為例，花蓮有「觀光旅館 」5家，「一般旅館」150家，「花蓮就五六家高級的，平均因此近萬元！同樣道理統計中平均房價破萬的南投就三家高級的，平均起來當然破萬！」

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張齡予指出，旅遊市場M型化，消費者喜歡朝聖的那幾家價格是少數、也是特例，統計佔整個住宿市場可能不到一成的大型觀光旅館特殊價格平均，恐讓消費者誤會國旅普遍「平均房價」如此高昂，讓剩下超過九成、房價親民的中小型飯店真的欲哭無淚。

最後她也強調：「我們很努力，只希望大家不要誤會，出遊也考慮入住CP值高、有品牌信譽的優秀國旅，給我們這些辛苦經營的業者實際支持。」

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