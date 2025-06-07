晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

宜花住宿房價比台北高？「飯店千金」張齡予發聲揭內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕前主播張齡予父親在宜蘭礁溪、花蓮經營酒店，花蓮館在近年還因7.1強震一度歇業，一個月後重新開張，但卻因為強震嚇跑觀光客，飯店迎不到入住旅客，而昨（7）日張齡予發文發聲澄清。

近日傳出「宜蘭、花蓮住宿房價竟比台北高」，張齡予提到是由「前瞻觀光政策研究室」最新統計報告，可能衍生讓不了解「觀光旅館」與「一般旅館」分別的消費者，誤會「國旅房費高昂」，想為大部分辛苦的國旅業者說清楚，很擔心這樣引人誤會的統計，讓本來已經非常慘淡的國旅市場雪上加霜。

前主播張齡予。（翻攝自臉書）前主播張齡予。（翻攝自臉書）

張齡予表示，報載的「前瞻觀光政策研究室」做出宜蘭、花蓮、南投、嘉義等地旅館高房價，只是少數幾家「觀光飯店」的數字，佔市場不到一成，根本沒有代表性。提到旅館有分一般旅館和觀光旅館，以花蓮為例，花蓮有「觀光旅館 」5家，「一般旅館」150家，「花蓮就五六家高級的，平均因此近萬元！同樣道理統計中平均房價破萬的南投就三家高級的，平均起來當然破萬！」

相關新聞 國旅表現疲弱？ 觀光署：要拉高2天1夜住宿比例

張齡予指出，旅遊市場M型化，消費者喜歡朝聖的那幾家價格是少數、也是特例，統計佔整個住宿市場可能不到一成的大型觀光旅館特殊價格平均，恐讓消費者誤會國旅普遍「平均房價」如此高昂，讓剩下超過九成、房價親民的中小型飯店真的欲哭無淚。

最後她也強調：「我們很努力，只希望大家不要誤會，出遊也考慮入住CP值高、有品牌信譽的優秀國旅，給我們這些辛苦經營的業者實際支持。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中