影評人重提「北影事件」 酸蕭雅全：自己有分寸嗎？

導演蕭雅全當年以《老狐狸》奪得金馬獎。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾執導中國電影《失心者》，以及多部短片及廣告作品的導演陳蔚爾今（6）日在社群媒體發表長文，公開控訴《老狐狸》金馬獎最佳導演蕭雅全對她進行性騷擾與性暗示行為。知名影評專頁「無影無蹤」也在社群發長文替陳蔚爾發聲，再重提當初的「北影事件」。

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無影無蹤在社群上發文，表示自己一起床看到《老狐狸》導演蕭雅全被實名指控性騷，話鋒一轉，無影無蹤提到：「回想去年台北電影獎，已經獲得金馬獎最佳男配角肯定的陳慕義卻連一項提名都沒有，後來台北電影節總監李亞梅表示，這是因為陳慕義報名最佳男主角，可惜『戲份不足』。但後來她自爆，以《周處除三害》（2023）提名最佳女配角的曾珮瑜根本沒有報名，但北影竟打電話聯絡劇組，主動幫她提名，卻沒人打電話給《老狐狸》劇組把陳慕義一到最佳男配角」。

金馬男配陳慕義曾被蕭雅全批評：不尊重台北電影節。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

對此，陳慕義本人感到非常不滿，不過，陳慕義當時認為可能是因為他支持台獨的政治立場導致被排斥。無影無蹤認為「兩件事情始終是可以放在一起看的，如果飾演『老狐狸』的是金城武，我相信北影會打這通電話的，可能甚至不用打就直接安排好了。但為什麼不聯絡，外界存在解讀空間很正常」。

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長期觀察電影圈及相關事件發展的無影無蹤發現：「自己的演員遭遇到這麼大的不公，身為導演的蕭雅全，過程中完全不置一詞。反而在6月21日用個人臉書發文選擇力挺台北電影節」。當時蕭雅全表示台北電影節是他的伯樂，更表示透過北影得以認識朋友，開拓眼界，也獲得很多鼓勵。

蕭雅全今爆出對女導演陳蔚爾長期進行性騷擾及性暗示。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

無影無蹤更點出，台北電影節的頒獎典禮，《老狐狸》獲得最佳劇情片，蕭雅全讓陳慕義上台代表致詞，很多人認為這樣的安排很好，但陳慕義卻仍存在情緒，發文指蕭雅全告訴他：｢不同意這件事跟政治有關」更批評陳慕義「不尊重電影節」。最後陳慕義略帶情緒地說：「蕭雅全3度登台領獎，抓著麥克風，誰都感謝了，獨獨沒對全劇的演員表示什麼」。

《老狐狸》電影團隊（左起）劉奕兒、白潤音、蕭雅全、陳慕義、劉冠廷。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

事後蕭雅全更是發文教訓陳慕義，蕭雅全頓時被拱上神壇，因為他以導演的姿態「教訓了一個口無遮攔的政治腦長輩演員」。無影無蹤特別強調：其中他的一句話最「刺眼」，他說「事情有個分寸」。蛤？在我看來，這叫做「口蜜腹劍」。

如今蕭雅全爆出疑似性侵行為，無影無蹤忍不住問蕭雅全一句：「您自己有分寸嗎」？

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