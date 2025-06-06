才捐出1200萬！告五人宣布新身分 催淚內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人4月完成高雄世運主場館的演唱會後，才與唱片公司相信音樂以及贊助廠商攜手捐出1200萬元做公益，今天再度宣布新身份，擔任癌症希望基金會公益「希望大使」。

告五人擔任公益大使。（相信音樂提供）

告五人表示：「在人生的道路上，即使步步向前，挫折仍在所難免。我們總說自己擁有運氣的眷顧，也從未辜負這份運氣，全力以赴。希望這首歌能給正在奮戰的朋友們帶來力量。」

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在同步曝光的公益廣告中，搭配的歌曲是雲安創作的《運氣來得若有似無》，以溫柔旋律和深刻歌詞，道出人生的不確定與變化無常，就像每一位與癌症奮戰的勇者，努力在變幻中尋找光亮。

這次的公益廣告以溫馨創意的方式呈現，講述告五人化身希望陪伴天使，在影片中用自己的小小力量帶給癌友無限希望。

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告五人談到：「很榮幸能成為癌症希望基金會的希望大使。音樂是我們的語言，也是傳遞溫暖的橋樑。希望可以讓更多人關注癌友的需求，一起延續這份溫暖。」目前告五人正緊鑼密鼓籌備第四張專輯，預計在今年夏天推出。

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