（影）傑瑞德巴特勒回歸《馴龍高手》化身最酷老爸 每天要揹40公斤戲服

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕硬漢男星傑瑞德巴特勒在真人版《馴龍高手》回歸演出，親自詮釋他當初在動畫中配音的博克島原領袖「史圖依克」。導演迪恩戴布洛伊也再次執導本片，對於巴特勒的加入，他坦言意義重大：「傑瑞德巴特勒就是史圖依克，他和我一同創造了這個角色，當我知道他願意再次詮釋史圖依克時，給了我極大的信心。」

傑瑞德巴特勒在真人版《馴龍高手》詮釋他當初在動畫中配音的「史圖依克」。（UIP提供）

這次改編成真人電影，也讓傑瑞德以全新形式重新體驗這個角色。他回憶動畫時期的限制：「我在動畫中的配音演出一定有它的侷限，動畫角色在配音以外的表現必須靠動畫師、美術團隊，還有導演迪恩去完成。我記得看到早期動畫測試時，他們捕捉了我最細微的臉部表情變化，然後轉移到史圖依克這個動畫角色身上，那讓我真正地感覺這個角色是屬於我的。」

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拍攝真人版過程中，傑瑞德面對高強度的體能挑戰，即使身上穿的是以3D列印技術打造的盔甲，重量仍達34公斤，加上武器與裝備總重近40公斤。他透露：「我穿的盔甲真的超大件，每天早上光是穿上它都得花上一個小時，然後還要加上武器，我身上常常要揹著大約40公斤的武器和裝備，而且一揹就要揹12個小時。」

傑瑞德巴特勒透露，《馴龍高手》的盔甲重量達34公斤，加上武器與裝備總重近40公斤。（UIP提供）

為了適應拍攝，傑瑞德特地在家穿著加重背心訓練，雖然吃重，但他對服裝團隊的用心讚譽有加：「這也是我穿過最精緻和最美麗的盔甲。每一個配件都有它的意義，包括盾牌、護胸甲和護腕，而且服裝設計團隊對於細節講究的程度真是令人驚嘆不已。」片中角色標誌性的大鬍子也經過多次調整，力求在視覺效果與實用性之間取得平衡。

真人版拍攝帶來的現場互動與情感層次，更讓傑瑞德特別有感：「我是真的站在拍片現場，看著小嗝嗝的雙眼、在當下做出反應。我能夠注入更多複雜的情感層次，有時候光是一個眼神、一個沉默的時刻，甚至只是傾聽對方，就能傳達很多情緒和情感。」導演戴布洛伊也表示，看到巴特勒完全進入角色，無論是動作還是情感表達，都令人印象深刻。

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《馴龍高手》將於6月11日正式在台上映，包括2D、3D、IMAX、4DX、MX4D、DOLBY CINEMA、SCREEN X等版本同步登場，各大影城現正展開預售。此外，本週六、日（6月7日和6月8日）還將推出IMAX及SCREEN X限定搶先場，更多詳情請上環球影片粉絲專頁或IG查詢。

《馴龍高手》史圖依克篇花絮：

《馴龍高手》最酷老爸篇精彩花絮：

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