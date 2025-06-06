AKIRA師弟闖禍了！超商偷212元商品遭逮「團員爆氣嗆解散」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本男團DEEP由EXILE主唱ATSUSHI親自製作，是LDH旗下主力男團之一，成員形象健康陽光，並與「國民姊夫」AKIRA同屬LDH體系的師弟團。不過近日團隊風波不斷，41歲隊長TAKA（木村貴浩）竟被爆出涉入超商竊盜案，不只形象重創，甚至引發成員不滿嗆出「年底解散」，震撼日本娛樂圈。

AKIRA（左）師弟團DEEP隊長TAKA偷竊遭逮。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

根據《週刊文春》報導，TAKA於4月22日現身東京澀谷一間便利商店，當場被員工抓包未結帳就將商品帶出店外，警方獲報後迅速將他帶回調查。TAKA坦承疏忽結帳，並當場支付了約1千日圓（約新台幣212元）賠償，案件雖未遭提告，但行徑仍引發極大爭議。有LDH內部人員指出，公司起初以為是親友行為，沒想到TAKA親口認了「是我幹的」，才驚覺情況嚴重。

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事件發生後，LDH公司下達封口令，連DEEP成員也被蒙在鼓裡，直到一個多月後才間接得知真相。團員KEISEI與YUICHIRO得知後震怒，向公司求證竟遭輕浮回應：「你們怎麼會知道啊？我有提醒TAKA別講出去啊。」令成員難以接受。《週刊文春》更揭團內早有嫌隙，YUICHIRO直言TAKA做人失敗，而他多次涉嫌金錢糾紛、撿錢包私吞現金、蹭吃蹭喝等行徑早已惹怒團員。

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