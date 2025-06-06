晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

AKIRA師弟闖禍了！超商偷212元商品遭逮「團員爆氣嗆解散」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本男團DEEP由EXILE主唱ATSUSHI親自製作，是LDH旗下主力男團之一，成員形象健康陽光，並與「國民姊夫」AKIRA同屬LDH體系的師弟團。不過近日團隊風波不斷，41歲隊長TAKA（木村貴浩）竟被爆出涉入超商竊盜案，不只形象重創，甚至引發成員不滿嗆出「年底解散」，震撼日本娛樂圈。

AKIRA（左）師弟團DEEP隊長TAKA偷竊遭逮。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）AKIRA（左）師弟團DEEP隊長TAKA偷竊遭逮。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

根據《週刊文春》報導，TAKA於4月22日現身東京澀谷一間便利商店，當場被員工抓包未結帳就將商品帶出店外，警方獲報後迅速將他帶回調查。TAKA坦承疏忽結帳，並當場支付了約1千日圓（約新台幣212元）賠償，案件雖未遭提告，但行徑仍引發極大爭議。有LDH內部人員指出，公司起初以為是親友行為，沒想到TAKA親口認了「是我幹的」，才驚覺情況嚴重。

相關新聞：金音獎饒舌歌手二度慘遭毆 律師前女友還偷裝GPS

事件發生後，LDH公司下達封口令，連DEEP成員也被蒙在鼓裡，直到一個多月後才間接得知真相。團員KEISEI與YUICHIRO得知後震怒，向公司求證竟遭輕浮回應：「你們怎麼會知道啊？我有提醒TAKA別講出去啊。」令成員難以接受。《週刊文春》更揭團內早有嫌隙，YUICHIRO直言TAKA做人失敗，而他多次涉嫌金錢糾紛、撿錢包私吞現金、蹭吃蹭喝等行徑早已惹怒團員。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中