「情色教主」現身警局 前男友搞烏龍白耗2小時

「情色教主」雪碧今天到警察局做了兩個多小時的筆錄。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「情色教主」之稱的「雪碧」方祺媛今（6）突然在社群發文，坦承自己跑了一趟警察局，還做了2小時筆錄，更誇張的是，雪碧到警局的原因是機車失竊，但她本人根本不知道自己的機車被偷了，反而是收到罰單才發現機車不見了！

雪碧自己根本就不知道機車已經失竊。（翻攝自臉書）

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雪碧說自己的車被拔牌，所以車和車牌不相符合。（翻攝自臉書）

雪碧發文：「今天跑了一趟警局，坐（做）了2個多小時筆錄，因為我的機車失竊，而且我還不知道他（它）失竊，我是罰單來的才知道失竊，而且我是被拔牌，車子跟牌是不符合的，罰單上一面被拍的那個人我也不認識，然後有後續罰單的問題，監理站注（註）銷、一個人跑了一堆程序，最想罵就是說會幫我解決的前男友！出一張嘴！」

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前男友說好會幫雪碧處理機車的事情，但全沒做到。（翻攝自臉書）

原來前男友原本說好要替雪碧解決這堆雜事，沒想到卻說到沒做到，雪碧莫名其妙上警察局做了兩個多小時的筆錄，氣到大罵前男友「出一張嘴」！

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