黃安才宣布出家！竟夢見「自己死了」穿僧袍為自己助念

〔記者邱奕欽／台北報導〕「舔共藝人」黃安長年旅居中國，時常在社群媒體發表親中言論，甚至多次自豪「愛用台灣健保」，引發台灣民眾反感，近日卻宣布出家又朝聖中國佛教聖地普陀山，不但高談佛理，還感性表示「回去之後好好做人」，豈料卻夢見自己穿著僧服，參加自己的喪禮，直喊不知是什麼徵兆。

黃安夢見自己死去的畫面。（翻攝自微博）

黃安坦言，自己60歲後決心深入研究佛法，以《楞嚴經》為修行重心，並提到2位親妹妹早年已在台灣中台禪寺出家，他說雖然音樂是職業，但講經說法才是「事業」，自述「從某種意義上來說，我也已經出家了」，日前他前往浙江普陀山參拜觀世音菩薩，強調不求願望，只願結善緣、好好做人，展現對人生的全新體悟。

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先前曾被傳「遭台灣除籍、擁中國身分證」，對此陸委會已駁斥為不實謠言，並表示目前仍在調查中。黃安則持續以「半出家人」身分在社群分享生活，透露做夢見自己為自己助念、穿僧袍出席喪禮的詭異夢境，他未對夢境深入解釋，僅淡然表示：「反正就是死了，我還穿著土褐色僧服參加喪禮，為自己助念，場面太詭異了」。

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