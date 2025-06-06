館長領完台胞證認「人真的會變」 還「點名民進黨」搖頭嘆息

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢曾高喊反共，不過近來多次直播，盛讚中國建設品質好棒棒，上個月25日突宣布將前往中國，並說要去當「和平大使」，引發熱議。昨（5）日他宣布已經申請到台胞證喊出：「上海我來了！」，並於直播中公布自己去上海的行程，並坦承內心想法，更鼓勵台灣民眾多「去中國走走看看」。

館長直播分享前往中國的行程。（翻攝自YT）

昨（5）日，館長在社群平台曬出自己拿到台胞證並寫下：「台胞證拿到了，綠媒體可以拿去抹黑了」，隨後，晚間直播透露準備啟程上海，將這趟行程取名為「充電之旅」，已與導遊詳細討論規劃景點及美食，直播中館長坦承自己心境變化：「老實講，我以為我這輩子，不可能，絕對不可能，哼、中國哼！以前囂張啊！狗都不去，怎麼可能去！」，但下一秒卻感嘆道：「……要去了，所以吼，人真的會變，你遇到事情你的看法就不一樣了」。館長更搖頭嘆息點名「民進黨」也變了，並表示：「以後沒有人要聽民進黨的話了，大家都會思考了」，

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直播中，館長也鼓勵台灣民眾應該多去中國走走看看，表示自己都沒再怕了，「所以各位台灣同胞、各位做YouTuber的，歡迎去中國玩玩看、拍個片」，最後館長分享自己會在下禮拜二前往機場飛上海，但機票時間還不確定，他開玩笑表示當天可能會有人在現場等他，並警告他不要去中國，館長也放下狠話「陪你們玩」。

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