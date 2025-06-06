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娛樂 最新消息

賀一航曾「託孤」給白冰冰！曾治豪昔陷低潮近況曝

白冰冰（右二）透露賀一帆曾「託孤」請她照顧兒子曾治豪（左三）。（民視提供）白冰冰（右二）透露賀一帆曾「託孤」請她照顧兒子曾治豪（左三）。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週主題「青春白日夢必聽神曲」，邀請到台語歌手吳淑敏以及金曲唱將伍浩哲，其中還有久沒出現在螢光幕的曾治豪，演唱《我的未來不是夢》讓眾人相當驚艷，白冰冰爆料其父賀一航曾「託孤」給她。

吳淑敏（左）與伍浩哲登《冰冰Show》。（民視提供）吳淑敏（左）與伍浩哲登《冰冰Show》。（民視提供）

伍浩哲對曾治豪演唱相當驚豔，提到曾經在PUB聽過曾治豪演唱，大讚他今天的高音非常穩又有感覺；另外一位大牌歌手吳淑敏也選了曾治豪是當集「MVP」之外，主要是因為他成長進步很多，可能經歷過一段低潮的時光，懂得沉住氣演唱，不一樣的曾治豪蛻變成長，讓吳淑敏大讚賞。

白冰冰提到曾治豪當了爸爸更穩重了，爆料當年他爸爸賀一航有「託孤」給他，白冰冰更在節目上看到曾治豪的進步，希望大家多多照顧他，提攜後輩不遺餘力。

白冰冰說曾治豪當了爸爸更穩重。（民視提供）白冰冰說曾治豪當了爸爸更穩重。（民視提供）

除此之外，語出驚人的白冰冰還說莊振凱錄影結束要去他家過夜，讓全場驚呼紛紛叫他「姐夫」，陽帆更是接話問：「我們要稱呼他『白莊振凱』了嗎？冠上妻姓』，讓白冰冰哭笑不得，她說因為太晚沒有車可以回南部，他跟明亮才去她家中客房借住。

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