百萬網紅戳破川普、馬斯克撕破臉原因 只有3個字

美國總統川普（左）與競選實最佳戰友馬斯克鬧翻。（法新社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統川普、特斯拉執行長馬斯克昔日關係宛如靈魂伴侶，如今卻撕破臉。百萬網紅Cheap在社群發文，僅用「誰理你」3字就說明兩人鬧翻原因。他認為川普的「對等關稅」沒有獲得馬斯克認可，且馬斯克在網路上瘋狂嘲諷這項作法，氣得川普大砍電動車預算，就能看出兩人各也不贊成對方論點。

百萬網紅Cheap僅用三個字就道盡川普與馬斯克鬧翻的理由。（翻攝自臉書）

Cheap認為去年美國總統大選，馬斯克出錢出力，川普當選總統之後，馬斯克順理成章成為國師，開始插手川普政府大小事。馬斯克也成為政府效率部（DOGE）一員，大砍老臣，引起不滿，但真正的決裂關鍵還是川普的「對等關稅」。Cheap說：「那個很智障的關稅壁壘政策，馬斯克多次公開嘲諷，這白癡政策不可能成功」。氣呼呼的川普不斷大刀闊斧地砍了電動車補助，還瘋狂撒錢給石油天然氣，馬斯克在社群暴走，大罵：「這法案是屎味香腸！噁爛的分贓條款比我的推文還臭。」至此兩人徹底撕破臉。

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Cheap認為選前川普（右）需要馬斯克的錢，現在當選了，當然留著自己家族賺。（路透）

Cheap表示：「（馬斯克）說川普過河拆橋、忘恩負義，是啊～選前人家要你的錢，現在他當選了，川普家族自己賺就好了，誰理你」，一句話突破盲點，讓許多網友拍案叫絕。

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