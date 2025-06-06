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韓星傳被女友戴綠帽輕生！金鍾碩家屬悲痛：別再說了

金鍾碩逝世，得年29歲。（翻攝自Threads）金鍾碩逝世，得年29歲。（翻攝自Threads）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國模特兒金鍾碩傳出逝世，得年29歲，死因不明。網路上傳出是因為金鍾碩不堪女友劈腿，才選擇輕生，說法眾說紛紜。不過金鍾碩的家屬發文，希望大家不要胡亂臆測，不排除對這些惡意貼文報警處理。

相關新聞：韓星金鍾碩逝世得年29歲 3天前才更新社群貼文

韓媒報導，在6月4日上午，韓國京畿道一棟大樓發生案件，警方到場發現一名20多歲的男子及其女友和其他友人在現場，這名男子持有酒瓶大罵，做出威脅行動，警方在確認糾紛已落幕後，建議男子先行返家，沒想到過了20分鐘就傳出這名男子從這棟建築物一躍而下。

韓網傳出金鍾碩是因為女友劈腿才輕生，不過家屬並未證實。（翻攝自Naver blog）韓網傳出金鍾碩是因為女友劈腿才輕生，不過家屬並未證實。（翻攝自Naver blog）

韓國網友瘋傳，這位男子正是金鍾碩，關於「目睹女友出軌」、「持酒瓶威脅他人」等消息鬧得沸沸揚揚。自稱是金鍾碩姊姊的A小姐透過社群發文，表示因為這突如其來的噩耗，忙得不可開交，不過現在在網路上有不少誤傳與事實不符的消息，讓家屬們都相當痛苦。

「至今為止都不回應的原因，是希望鍾碩可以到好的地方…」金鍾碩姊姊說道。不過看到這些荒謬的內容在網路上瘋傳，她忍無可忍，這些根本不是事實，因此她將盡快整理好警方的錄音紀錄以及「對方最後對我說的話」。但這個對方是誰，金鍾碩姊姊並未明講，她希望為了金鍾碩好，請大家不要再繼續亂誹謗了。

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