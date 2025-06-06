晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

梁佑南兒子遭爆逃兵疑雲 網轟懦夫行徑：簡直令人作嘔

梁佑南的兒子方璿（右）遭爆以健康為由閃兵。（翻攝自Instagram）梁佑南的兒子方璿（右）遭爆以健康為由閃兵。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕演藝圈近期爆出藝人逃避兵役，陳零九、陳大天、大根、威廉等藝人都被點名。八點檔女星梁佑南的兒子方璿捲入此風波，他被網友指控，以健康為由閃兵，網友直言：「這種行為簡直令人作嘔。」

梁佑南的兒子方璿遭爆以健康為由閃兵。（翻攝自Threads）梁佑南的兒子方璿遭爆以健康為由閃兵。（翻攝自Threads）

有網友昨（5日）在Threads發文爆料，指梁佑南的兒子方璿以健康問題為由逃避兵役，怒批：「我們的國家需要勇敢的捍衛者，而不是逃避責任的懦夫！這不僅是個人選擇，更是對所有為國奉獻的軍人的侮辱！」表示不能讓這種行為輕易過關，認為相關單位必需要徹查此事。

相關新聞：陳向熙涉閃兵新戲遭換角 昔男團SpeXial隊長揭兩人私訊內容

對此，梁佑南透過經紀公司回應，「兒子已依規定完成所有兵役程序，因身體健康因素，經軍方專業評估後獲判免役，絕無逃避或閃躲情事。兵役是國民義務，我們一向依法配合，也希望外界能基於事實，不再誤解或過度揣測。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中