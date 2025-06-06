梁佑南兒子遭爆逃兵疑雲 網轟懦夫行徑：簡直令人作嘔

梁佑南的兒子方璿（右）遭爆以健康為由閃兵。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕演藝圈近期爆出藝人逃避兵役，陳零九、陳大天、大根、威廉等藝人都被點名。八點檔女星梁佑南的兒子方璿捲入此風波，他被網友指控，以健康為由閃兵，網友直言：「這種行為簡直令人作嘔。」

梁佑南的兒子方璿遭爆以健康為由閃兵。（翻攝自Threads）

有網友昨（5日）在Threads發文爆料，指梁佑南的兒子方璿以健康問題為由逃避兵役，怒批：「我們的國家需要勇敢的捍衛者，而不是逃避責任的懦夫！這不僅是個人選擇，更是對所有為國奉獻的軍人的侮辱！」表示不能讓這種行為輕易過關，認為相關單位必需要徹查此事。

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對此，梁佑南透過經紀公司回應，「兒子已依規定完成所有兵役程序，因身體健康因素，經軍方專業評估後獲判免役，絕無逃避或閃躲情事。兵役是國民義務，我們一向依法配合，也希望外界能基於事實，不再誤解或過度揣測。」

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