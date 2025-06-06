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娛樂 最新消息

肖戰《藏海傳》倒數完結！10大復仇魄力金句曝光

肖戰因《藏海傳》再翻紅。（Disney+提供）肖戰因《藏海傳》再翻紅。（Disney+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕男神肖戰主演的2025年度復仇大戲《藏海傳》進入最後高潮，下週即將迎來精彩完結篇，《藏海傳》在台灣口碑沸騰，上線至今持續穩坐Disney+「台灣本日熱播Top 10」前三名，全球播放流量更已衝破10億，可說是近期話題最熱的古裝作品。隨著故事即將迎來終章，該劇盤點出10大充滿復仇魄力的金句，包括藏海霸氣向仇人喊話「我命不該絕」、「我要一個一個了結你們」、以及「而你，只剩黃泉路」等都被觀眾誇讚根本年度爽劇，越看越上癮。

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肖戰飾演的藏海處心積慮謀策多年復仇，每當更接近成功時，他便會霸氣向眾多仇人喊話，也讓網友直呼「超爽」，除了本人的喊話外，還有許多讓人深思熟慮的精彩對白，像是藏海在決定復仇前曾說「仇恨不用寫在臉上，放在心裡就好。心是自己的，別人看不見。臉在外面，人人能見」、平津侯則說「智者不壽，聰明人死得早」、還有深受網友們喜愛的「總有一天你會明白，這世上最厲害的本事，就是用真話、實話來騙人」，都讓網友直呼受益無窮，真的能從《藏海傳》學到許多職場應對、處理人際關係的撇步。

張婧儀在《藏海傳》飾演藏海的愛人。（Disney+提供）張婧儀在《藏海傳》飾演藏海的愛人。（Disney+提供）

近期最讓網友喜愛的，莫過於藏海在監獄裡正式向滅門仇人莊蘆隱攤牌的高潮戲，只見兩人精彩飆戲，既要壓抑深藏多年的怒氣，又不能輸給對方的氣勢。男主角肖戰日前受訪時坦言這場戲其實是第一場開拍，一對戲就感受到對方透過眼神、臉部細微變化傳來的壓力，讓他在拍完後忍不住說：「覺哥的壓迫感很強！」表明能與黃覺一同對戲，是非常過癮的一件事。

《藏海傳》十大魄力金句：

1. 「我命不該絕！」

2.「仇恨不用寫在臉上，放在心裡就好。心是自己的，別人看不見。臉在外面，人人能見」

3.「總有一天你會明白，這世上最厲害的本事，就是用真話、實話來騙人。」

4.「我要一個一個了結你們！」

5.「如果事事都指望後人，那後人的日子，只會一天不如一天，我們還有何臉面，立於天地之間。」

6.「我不是為他賣命的，我是為我自己。」

7.「我早就不是人了，我十年前活下來，就一直活在地獄裡。我的人生只剩下這條路，而你，只剩黃泉路。」

8.「智者不壽，聰明人死得早。」

9. 「大恩如大仇，沒人願意背負你一生的恩情。長久無法償還的恩情，最後不是變得心安理得，就是變成了怨恨。」

10.你要做的，是讓人相信你想讓他們相信的事。最重要的不是扮得多真，而是知道對方最怕什麼。」

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