孫生捲性侵借酒澆愁 坦言：終於知道自己是怎樣的人

反骨男孩前成員孫生涉及妨害性自主、妨害性隱私。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅孫生被控去年拍打一名女子臀部，被判5月徒刑，可易科罰金。但後來又爆出另一位B女，指孫生偷偷叫車載她到汽車旅館發生關係，還拍下私密影片、照片。B女指自己因為太害怕，所以只想趕緊做完了事，針對孫生說她針對鏡頭配合拍攝私密照，B女否認，並指出全都是孫生偷拍。地檢署針對此案，日前拘提孫生到案說明，後以50萬元交保。孫生則在限時動態曝光自己現在的心情。

孫生發限時動態表示：我現在終於知道自己是怎麼樣的人。（翻攝自IG）

限時動態中的孫生拿著啤酒，底下配文寫著：「我現在終於知道自己是怎麼樣的人，證明給身邊人看就好了。就算全台灣人都誤會你又如何，只有你自己知道你是怎麼樣的人，我以前總是太急著自清，很容易衝動，但讓子彈飛一會兒或許是正確的。」

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先前孫生發文情緒一直相當低落，看來已經漸漸打起精神，且孫生在限時動態底下還很有自信的說：「阿芬（女友多芬）現在的影片都會超強，因為很多都是我想的。」

孫生表示之後女友多芬的片都會超強，因為都是他想的。（翻攝自臉書）

網紅孫生今年2月才因「襲臀事件」引發社會關注。近日又爆出捲入性侵醜聞。上月28日，他遭台北市刑大拘提到案說明，經檢方於29日複訊後，裁定以50萬元交保，並限制出境、出海。

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