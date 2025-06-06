爆與劉玳妍雙出軌！網紅發片澄清「道歉11個老婆」：我們是靈魂夫妻

阿卡莎納發出影片回應出軌事件。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕前天氣女孩（Weather Girls）成員「ICE艾絲」劉玳妍近日被老公葉澤毅踢爆不倫戀，對象是百萬靈療網紅阿卡莎納（Master Sri Akarshana），今（6）日阿卡莎納發出影片回應，強調自己從未結婚，提到自己跟劉玳妍只是「靈魂夫妻」的關係，且他還有11個老婆。

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阿卡莎納發出長達一個多小時的長片作出澄清，對於「雙不倫戀」做出反駁，強調自己在法律上並沒有婚姻關係，並向11位老婆表示抱歉，提到自己當時剛認識劉玳妍就對她印象深刻，他也有跟他的其他伴侶說過，「我不知道為什麼，但我覺得我需要支持並保護她」，也跟劉玳妍表示她就像自己的靈魂老婆。

阿卡莎納發出影片回應出軌事件。（翻攝自YT）

阿卡莎納說自己是在英國長大，習慣用肢體打招呼、很自然地可以把「我愛你」說出口，他強調自己對每個人不管男女說話都是這樣，影片講述到一半他也自嘲對於多數人來說聽起來會像胡說八道，深知會有攻擊留言，「我知道這是我必須面對的，所以我會對此負起責任。」

阿卡莎納發出影片回應出軌事件。（翻攝自YT）

而他也說自己當時約了劉玳妍與20、30多人一起去肯亞，在這段旅程兩人變得親近，大家是靈魂上的家人，至於「3夜情」短訊傳聞，他強調並沒有發生，提到對話被改了意思，自己只是喜歡開玩笑，但也為過頭的發言道歉，並提到劉玳妍明（7）日下午一點會在她的YT頻道上說出真相。

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關於整起事件，阿卡莎納認為這部分是自己多年的顯化造成的事情，他心疼表示，如果有人知道劉玳妍之前經歷過的事，就不會再給她更多的挑戰或傷害。也說他因此學到很多，未來不會讓身邊人受到傷害。

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