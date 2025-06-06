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小孩看的到？女星3歲兒指神桌喊：阿祖在動 模仿走路嚇歪全網

玉兔與Howard宣布懷第二胎。（翻攝自IG）玉兔與Howard宣布懷第二胎。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕從《我愛黑澀會》出道的女星「玉兔」鄭如吟，2022年與導演Howard經過7年愛情長跑，終於邁入婚姻殿堂，兩人育有1子「姆姆」，日前驚喜宣布懷二胎，婚姻幸福美滿。今（6）日，玉兔在社群平台發出貼文，透露3歲兒子姆姆的阿祖早已離世，姆姆卻指著神明桌表示「阿祖在動」，令玉兔感到驚訝，同時也覺得溫馨。

玉兔兒子「姆姆」表示「阿祖在那」。（翻攝自IG）玉兔兒子「姆姆」表示「阿祖在那」。（翻攝自IG）

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今日，玉兔在IG發出一部影片，影片中可見3歲兒子姆姆用手指著神明桌說：「阿祖在那，都在動」，同時模仿起阿祖的走路姿勢，嚇壞玉兔，最後姆姆表示：「阿祖飛走了」，令夫妻倆大笑不已。玉兔透露姆姆的阿祖在她國中時就已經離世，自己從未教導過兒子「阿祖」這個詞彙，不知道姆姆在哪裡學的，隨後幽默的說：「還是阿祖去和姆姆自我介紹，一句飛走了好有畫面唷，我的阿公阿嬤在天上過得好嗎？是不是下來看金曾孫呀？」。

玉兔3歲兒模仿阿祖走路。（翻攝自IG）玉兔3歲兒模仿阿祖走路。（翻攝自IG）

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