29歲女星婚前驚見未婚夫存摺 瞬間變臉分手不嫁了

馬來西亞29歲女星賽達（左）與22歲男演員穆罕默德姐弟戀因為存款而分手。（本報合成照，翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕馬來西亞29歲女星賽達（Saidah Kamarudin）前年與男演員穆罕默德（Muhammad Muntazar Gufran）展開姊弟戀，沒想到兩人半隻腳都踏入結婚殿堂，賽達在訂婚後發現未婚夫存摺，打開一看，銀行帳戶竟然只有500令吉（約新台幣3538元）存款，嚇得賽達立刻喊分手，婚也不結了。

賽達發現未婚夫的帳戶裡存款金額僅有約台幣三千多元，立刻分手並停止婚禮。（翻攝自IG）

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賽達與穆罕默德是姐弟戀，兩人從2023年開始交往，去年5月兩人訂婚，也認真籌備婚禮。不過穆罕默德年僅22歲，雖然是個演員，但其實存款不多。婚前賽達看到穆罕默德的銀行存摺，發現戶頭裡竟然只有500令吉，根本是個窮光蛋，果斷分手，同時婚禮也跟著喊卡。

22歲的穆罕默德與未婚妻分手後，竟然入侵未婚妻的TikTok發送謠言。（翻攝自IG）

賽達非常憤怒：「你只有500令吉，只能照顧自己？你要怎麼照顧別人？我為了籌辦婚禮花了不少錢，我要求你提供銀行帳單，那一刻我徹底看清了事實。」兩人在2024年10月火速分手。原本賽達想低調處理此事，沒想到穆罕默德心有不甘，竟然入侵賽達TikTok帳號，還發布「還沒從分手悲傷走出來」、「因壓力吃藥」等不實消息，氣得賽達立刻報警處理，並對外公布兩人分手原因。

穆罕默德至今仍保持沉默，他說這是維護自己的尊嚴。

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