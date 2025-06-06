晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

74歲名導二婚小31歲女助理 前妻控他「婚內出軌」回應了

張紀中與小31歲助理杜星霖結婚，並育有3子。（翻攝自微博）張紀中與小31歲助理杜星霖結婚，並育有3子。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕74歲中國知名導演張紀中是電視劇《笑傲江湖》、《天龍八部》製作人，2017年再婚迎娶小31歲助理杜星霖，爺孫戀曾轟動一時。2人相繼生下1子2女，婚姻幸福美滿。然而，與前妻樊馨蔓離婚至今9年，近日女方突開撕張紀中，爆料他曾婚內出軌、財產轉移等惡行，對此，張紀中不忍回應了。

相關新聞：73歲導演張紀中老當益壯  娶小31歲妻3度為人父

昨（5）日，樊馨蔓突在社群平台上發文，爆料張紀中婚內出軌杜星霖，並將婚內房產、資金等轉移到杜星霖名下，金額不小於3億，甚至透露張紀中目前還會派人跟蹤，窺探自己現居地址，讓樊馨蔓痛批：「沒看過這麼噁心的人」，如今自己卻成了被告，讓她錯愕不已。

張紀中針對前妻爆料婚內出軌給出回應。（翻攝自微博）張紀中針對前妻爆料婚內出軌給出回應。（翻攝自微博）

對於前妻的控訴，張紀中今（6）日也發文否認，表示一切皆屬造謠汙衊「謠言止於智者，邪不壓正，內心坦蕩，無虧無欠，無愧無憾」，強調當初是協議離婚，何來轉移資產的必要，並反咬女方9年來對自己騷擾不斷，迫害手段無休無止，但他都隱忍，如今女方企圖以各種方式破壞自己現有家庭，張紀中表示：「絕不能容忍，我將傾盡一切守護我們的家！」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中