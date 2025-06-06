74歲名導二婚小31歲女助理 前妻控他「婚內出軌」回應了

張紀中與小31歲助理杜星霖結婚，並育有3子。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕74歲中國知名導演張紀中是電視劇《笑傲江湖》、《天龍八部》製作人，2017年再婚迎娶小31歲助理杜星霖，爺孫戀曾轟動一時。2人相繼生下1子2女，婚姻幸福美滿。然而，與前妻樊馨蔓離婚至今9年，近日女方突開撕張紀中，爆料他曾婚內出軌、財產轉移等惡行，對此，張紀中不忍回應了。

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昨（5）日，樊馨蔓突在社群平台上發文，爆料張紀中婚內出軌杜星霖，並將婚內房產、資金等轉移到杜星霖名下，金額不小於3億，甚至透露張紀中目前還會派人跟蹤，窺探自己現居地址，讓樊馨蔓痛批：「沒看過這麼噁心的人」，如今自己卻成了被告，讓她錯愕不已。



張紀中針對前妻爆料婚內出軌給出回應。（翻攝自微博）

對於前妻的控訴，張紀中今（6）日也發文否認，表示一切皆屬造謠汙衊「謠言止於智者，邪不壓正，內心坦蕩，無虧無欠，無愧無憾」，強調當初是協議離婚，何來轉移資產的必要，並反咬女方9年來對自己騷擾不斷，迫害手段無休無止，但他都隱忍，如今女方企圖以各種方式破壞自己現有家庭，張紀中表示：「絕不能容忍，我將傾盡一切守護我們的家！」。

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