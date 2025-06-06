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女網紅爆「被大網紅霸凌逼迫」！比熊遭禁播封殺揭內情

比熊（中）擔任台北海大新媒體導師，也是網紅的「機車教授」林威克對她知無不言的分享很感動。（台北海大提供）比熊（中）擔任台北海大新媒體導師，也是網紅的「機車教授」林威克對她知無不言的分享很感動。（台北海大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅比熊日前受邀到台北海洋科技大學（簡稱台北海大）擔任新媒體導師，她一上場就毀滅式爆料自己被霸凌被逼禁拍、遭嗆做不過半個月、沒才藝還大舌頭靠雷射才能捲舌，鼓勵大學生勇敢聽自己聲音：「不要聽身邊的他們都不看好！你會不會不重要，是你要去做才重要！」

比熊從網紅團體「在不瘋狂就等死」團隊出道至今約7年，還擔任過第一代啦啦隊、17及UP百萬直播主、開過演唱會，一到台北海大就被大學生認出來。她擔任新媒體導師一上台就大膽自揭傷疤，曾被大網紅霸凌還被逼迫禁止拍片，連團員也禁與她同拍，讓她生不如死。比熊告訴台下大學生們，千萬不要怕「遇到對你有傷害的、負面的，要適時地說不、和適時捍衛自己的權益。」

比熊爆料自己曾被霸凌被逼禁拍和大舌頭的內幕。（台北海大提供）比熊爆料自己曾被霸凌被逼禁拍和大舌頭的內幕。（台北海大提供）

她說被禁播封殺，只能選擇從頭開始做，逼自己每天打一百通電話給網路上查到的廠商「只要有一個願意回你，你就贏了」。那時，什麼最難聽的話都聽過，其中讓她一秒憂鬱症就是「你撐不了半個月吧、你沒辦法在網紅圈生存」，但過了三年到現在，她臉書漲粉66萬、抖音也有41萬，兩個IG也各有16及9萬粉。

比熊雖唱過歌、跳啦啦隊，還甚至擔任直播主、活動主持人，但她深知，比她漂亮的女神多得是，她根本不會唱歌，舞更是比不過舞團出來的，但她就知苦練！「我是天生隱性大舌頭，不能捲舌，我就去雷射舌根，練習捲舌，還去上國語日報正音班，自己可以成為主角，去做就是你的了。」

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