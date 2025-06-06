你後面有車！瘦子怒吼擔心好兄弟被撞 大淵露面報平安

大淵（左）、瘦子日前連線直播時，瘦子脫口而出「你後面有車」。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈天團頑童MJ116今天出席電台活動，瘦子前陣子與大淵直播連線，誤以為大淵要被車撞，著急大吼：「你後面有車！」緊張的模樣成了最新迷因在網上瘋傳，稍早受訪也做出回應。

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還原當時頑童MJ116在連線直播時，瘦子突然大喊：「你後面有車！」讓正在鏡頭前的大淵一臉困惑，其實大淵只是在停著的車子前方，並非是馬路中央。

大淵跟大家報平安，不忘謝謝好兄弟關心。（記者陳奕全攝）

對此，大淵稍早受訪不忘「報平安」，「謝謝大家關心，也謝謝我的兄弟（指瘦子）那麼的關心我，沒有想到大家會那麼喜歡，因為大家，我現在過馬路都會看一下後面。」

瘦子坦言當下就是怕好兄弟會出意外。（記者陳奕全攝）

至於當時為何如此著急，瘦子不好意思地說：「我也不知道該怎麼講。」當下就是怕好兄弟會出意外；大淵也補充：「我是坐下來才知道，後面真的有一台車。」

頑童MJ116即將攻蛋開唱，還打算做車子相關的周邊在演唱會上推出，提醒大家注意安全，瘦子笑說：「我們也是想說，要趕快推出周邊商品。」

頑童MJ116時隔6年推出新專輯《OGS》，更宣布7月19、20、26、27日舉辦「頑童MJ116 OGS 台北小巨蛋演唱會」，門票明天開賣。

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