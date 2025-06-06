晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林襄自爆交過3任男友 被問「一夜情過嗎」全說了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊女神林襄憑藉甜美臉蛋及魔鬼身材獲得高人氣，近日在節目上大方聊起自己的感情，自曝交往過3任男友，被問及「有一夜情過嗎？」她毫不避諱給出答案！

林襄被問「一夜情過嗎」全說了。（翻攝自IG）林襄被問「一夜情過嗎」全說了。（翻攝自IG）

林襄近期在節目《11點熱炒店》擔任「愛情公道伯」，她自認，能站在男、女生的立場思考，談及交往人數，她猶豫片刻後說出：「3個！」而主持人沈玉琳追問，「有一夜情過嗎？」她則立刻搖頭，讓Melody直呼：「你好誠實喔！」

林襄自曝交過3任男友。（翻攝自YT）林襄自曝交過3任男友。（翻攝自YT）

林襄透露，自己的感情通常會撐到最後一刻，「壓倒最後一根稻草才會直接離開」，即便兩人關係早已有裂痕，她都會盡力容忍，不過，只要到臨界點，就會果斷結束關係，就連10頭牛都拉不回來，「我沒有跟任何一個男朋友是復合的關係。」

相關新聞：陳天仁車內遭熊抱強吻 健身教練伸狼爪「摸下體」

此外，有其他來賓分享，自己有「聖母情結」，以為能改變另一半，林襄聽後有感而發，直言「我也曾經當過聖母」，自認是最特別的那位；她也提到，有被男友借錢的經驗，但跟「聖母情節」交往的對象，並非同一個人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中