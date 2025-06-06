林襄自爆交過3任男友 被問「一夜情過嗎」全說了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊女神林襄憑藉甜美臉蛋及魔鬼身材獲得高人氣，近日在節目上大方聊起自己的感情，自曝交往過3任男友，被問及「有一夜情過嗎？」她毫不避諱給出答案！

林襄被問「一夜情過嗎」全說了。（翻攝自IG）

林襄近期在節目《11點熱炒店》擔任「愛情公道伯」，她自認，能站在男、女生的立場思考，談及交往人數，她猶豫片刻後說出：「3個！」而主持人沈玉琳追問，「有一夜情過嗎？」她則立刻搖頭，讓Melody直呼：「你好誠實喔！」

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林襄自曝交過3任男友。（翻攝自YT）

林襄透露，自己的感情通常會撐到最後一刻，「壓倒最後一根稻草才會直接離開」，即便兩人關係早已有裂痕，她都會盡力容忍，不過，只要到臨界點，就會果斷結束關係，就連10頭牛都拉不回來，「我沒有跟任何一個男朋友是復合的關係。」

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此外，有其他來賓分享，自己有「聖母情結」，以為能改變另一半，林襄聽後有感而發，直言「我也曾經當過聖母」，自認是最特別的那位；她也提到，有被男友借錢的經驗，但跟「聖母情節」交往的對象，並非同一個人。

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