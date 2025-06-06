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娛樂 音樂

小宇近況曝光！招認變成了大叔 羞揭：體重下降緩慢

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小宇」宋念宇宣布加盟索尼音樂，他說：「緣分其實很奇妙，從來沒想過會加入索尼。」提到與索尼音樂的總經理、經紀人認識很久，一直沒機會真正合作，「謝謝他們願意在我從小宇同學變成小宇大叔的現在，還願意和我一起做音樂，非常期待，也希望能讓更多喜歡我的音樂的人繼續聽到我的音樂。」

對於充滿音樂能量的小宇加入索尼音樂，索尼音樂大中華區CEO陳國威表示：「非常歡迎小宇加入索尼音樂這個大家庭，相信在索尼音樂的支持之下，這麼有才華的藝人，會被世界看到聽見，我們一起努力。」

正在積極籌備新單曲和音樂會的小宇，表示在疫情期間，一度身體狀況不佳，讓他思考了很多事情，包括放慢自己的步調，他提醒大家要好好保護自己，任何疾病都可能帶來不確定的傷害。

小宇宣布加盟新東家。（索尼音樂提供） 小宇宣布加盟新東家。（索尼音樂提供）

所幸小宇慢慢調整自己身心，加上對音樂的熱情始終不變，他按照自己的步調開始創作，「我盡力在有限的條件下，盡力做我想做的音樂分享給大家；更謝謝經紀公司和唱片公司的體諒，幾乎是讓我在沒有時間壓力的限制下完成作品。」

小宇表示，這次籌備歌曲不同於以往，是比較隨興的方式，「像是我在自己房間寫歌、編曲，把歌詞寫進去，這些是更貼近直觀的感受，我想到的，我感受到的一切，做完這過程的紀錄跟大家共享。」

除了新歌，小宇也宣布將加入「鐵漢柔情」系列演唱會，他說：「我目前的準備情況是確定歌單之後，就一直在背我背不起來的歌詞。」更打趣表示，現在體重下降的速度和專輯產出的時間一樣緩慢，「還是希望大家輕鬆吃飽來聽歌，一起敘舊，很久不見大家，我也很想念你們。」

「WHO YOU ARE」音樂分享會7月26日在台北Legacy、8月2日在台中Legacy登場，門票6月1日1中午12:00在iNDIEVOX開賣。

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