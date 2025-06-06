才入圍金曲獎！Energy喊出馬上去 新作驚見引退「費玉清」

〔記者陽昕翰／台北報導〕唱跳男團Energy時隔20年強勢回歸，今年更風光入圍第36屆金曲獎最佳演唱組合獎，也憑藉《星期五晚上》入圍年度歌曲獎的肯定，他們趁勝追擊推出新歌舞曲《馬上去》，更有粉絲發現其中關連：「《星期五晚上》是下班歌，《馬上去》就是上班代表歌曲，跟Energy一起上班好歡樂啊！」

《馬上去》由「破億神曲製造機」蕭秉治擔綱作詞、作曲，陳星翰聯手鄭人豪製作，以派對舞曲為基底融入90s Eurodance曲風，打造出全新Energy舞曲樣貌。

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Energy拍攝新歌MV，團員表情十足很有戲。（相信音樂提供）

Energy繼《星期五晚上》E16蹲後，《馬上去》又準備了「腳骨勇健」力作「馬上舞」，由Energy特別設計舞蹈，表情保持帥氣態度，腿部動作表現如馬兒奔騰般迅速飛馳，這次他們將舞蹈設計得更簡單俐落，希望讓全年齡的歌迷都能輕鬆上手，歡迎各行各業挑戰「馬上舞」，一路可以跳到明年馬年的尾牙秀。其中一個舞蹈動作激似費玉清的招牌動作，阿弟、Toro不忘邊跳邊模仿。

《馬上去》MV由《星期五晚上》的MV導演彭道森執導，Energy與團隊從天未亮開始準備，直至隔天天亮才收工，歷經25小時的拍攝。配合劇情Energy更放飛自我展現詼諧演技。書偉飾演敏捷救火的消防弟兄，一有狀況馬上去排除；坤達飾演料理神手的五星大廚，一有餐點需求馬上去做菜；阿弟飾演帥氣快速的美食外送員，接到訂單馬上去不讓顧客肚子餓。

Energy正在籌備全新專輯。（相信音樂提供）

而Toro在MV中飾演浮誇大老闆，為了角色自備「金牙」登場，而牛奶則飾演浮誇大老闆的特務保鑣保護Toro的安全，這讓Toro爽喊：「你當了20年團長，終於要當我的屬下了！」 這次Energy化身為各行各業，更希望每個人都能不受年齡、性別等任何限制，想做什麼就做什麼，也替每位堅守崗位、為自己與彼此努力、使命必達的所有人致敬。

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