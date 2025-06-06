謝盈萱《忘了我記得》怒吼「我要丟下你」 秦漢揭「父女」私下互動

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝盈萱在Netflix影集《忘了我記得》中，因長輩照護與生活壓力下，幾度情緒爆發，一場忍不住對爸爸秦漢怒吼：「我要丟下你！」的戲，展現子女面對家庭壓力下的崩潰與無助，許多網友看了心有戚戚焉。談起照顧家中長輩的心情，謝盈萱坦言對她來說最困難的，就是面對長輩慢慢的老去這件事，「樂樂一直不斷地跟父親說要丟掉東西，那個回憶對他們來講，是記憶在物品裡面的，但在丟與記得還有忘記之間，是什麼？」

秦漢（左）和謝盈萱主演的《忘了我記得》，描寫關於老化與照護的現實與無奈。（Netflix提供）

她還深深嘆了一口氣，語重心長地說了一句：「我覺得永遠是那個，說不出口的愛吧。」足見謝盈萱對角色的投入與和父親秦漢的深刻情誼。

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其實秦漢與謝盈萱飾演的父女檔時而溫馨、時而火爆，其中一場廚房水龍頭故障的戲，兩人手忙腳亂的模樣極具寫實感。戲裡戲外，兩人互動自然、宛如真實父女，秦漢笑說：「其實跟她一起很好玩，她很關心、很照顧我。」一旁的謝盈萱滿臉笑容地望向爸爸，好感情溢於言表。

秦漢（右）和謝盈萱在《忘了我記得》飾演的父女檔，時而溫馨、時而火爆。（Netflix提供）

編導劉若英則透露，她想營造一種「相依為命但不依賴」的父女關係，「不見得是一直黏膩在一起，而是心裡面總覺得有一個人，那就是彼此。」

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