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娛樂 最新消息

網紅東京拍片！身邊坐「奧斯卡影后」沒發現 網急壞：快轉頭

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕越南旅遊YouTuber「Khoa Pug」在YouTube擁有473萬訂閱數，他近日上傳到日本旅遊的Vlog，沒想到一段平凡的美食影片，意外拍下與奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）同框的畫面，還全程「無察覺」，讓網友看後紛紛急呼：「快轉頭看！」

越南網紅意外捕捉自己與奧斯卡影后娜塔莉波曼同框的畫面。（翻攝自YT）越南網紅意外捕捉自己與奧斯卡影后娜塔莉波曼同框的畫面。（翻攝自YT）

32歲的Khoa Pug頻道擁有473萬訂閱粉絲，他上月11日分享自己到東京旅遊的影片，造訪曾接待美國總統川普的「六本木田舍家東店」，介紹當地新鮮現烤料理與高級用餐體驗。

過程中，Khoa Pug開心拍攝餐廳氣氛，注意力完全放在美食上，而網友眼尖發現，坐在旁邊的正是憑藉《黑天鵝》獲得奧斯卡獎的娜塔莉波曼，他卻渾然不知，有趣的是，娜塔莉波曼在影片中，有幾度望向鏡頭，神情相當自然，毫無明星架子。

娜塔莉波曼憑藉《黑天鵝》獲得奧斯卡獎。（歐新社）娜塔莉波曼憑藉《黑天鵝》獲得奧斯卡獎。（歐新社）

影片曝光後，立刻引起暴動，網友紛紛留言，「你身旁坐的是娜塔莉波曼耶」、「快轉頭看」、「怎麼會都沒發現」，「那位小姐看了好幾次，大概是在看這位先生吃什麼，一直在講些聽不懂的話」，就連Khoa Pug本人也在留言區自虧，「天啊，坐在雷神索爾的老婆旁邊吃飯，居然沒打個招呼，真是太扯了。」

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