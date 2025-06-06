蘇晏霈酒吧激吻生技富二代 遭公主抱「腳軟」慘翻車：我有那麼重嗎？

〔記者李紹綾／台北報導〕侯怡君、劉至翰、王燦、賴慧如、藍葦華主演的民視八點檔《好運來》收視開紅盤，昨（5日）的平均收視達3.22，創下播出以來的紀錄，最高瞬間衝上 3.73，超過120萬名觀眾透過電視同步收看。眾演員齊聚開心慶祝，一邊吃著象徵好運的西瓜與鳳梨，一邊共享收視創高的榮耀，現場氣氛熱鬧歡騰。

蘇晏霈在《好運來》於酒吧與富二代吳政澔激吻。（民視提供）

金鐘創作才女琳誼驚喜現身劇組探班，親自送上珍珠奶茶，為現場增添滿滿療癒與驚喜，原來琳誼是《好運來》的忠實觀眾，特別迷上由蘇晏霈與吳政澔飾演的「樂軒CP」，她開心分享：「每次看到他們的感情發展都好有感，會忍不住跟著心跳加速。」

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蘇晏霈在《好運來》於酒吧與富二代吳政澔激吻。（民視提供）

當天琳誼一進休息室，就被游安順、蘇晏霈、何豪傑、錦雯、宮美樂、曾子益等演員熱情包圍，現場還即興玩起小吃接龍，並清唱新歌《帶你去逛街》與《芫荽》，整個休息室彷彿被柔美歌聲包圍，蘇晏霈感動說：「我超愛這首歌，今天聽到原唱清唱，真的耳朵懷孕了啦！」

蘇晏霈在《好運來》被吳政澔公主抱。（民視提供）

蘇晏霈劇中在游安順的生技公司上班，吳政澔為游安順兒子，他隱瞞富二代身分，在自家公司工作，並與蘇晏霈產生情愫。琳誼探班之餘，不忘化身小記者，親自訪問「樂軒CP」的幕後趣事。蘇晏霈透露最難忘的是「酒吧初吻」戲，「那是我和政澔第一次拍親密戲，還滿緊張的」，還笑說另一場「公主抱」也讓她記憶深刻，「我腳受傷要被他抱，結果他第一下居然腳軟，讓我忍不住問『我有那麼重嗎？』」逗得全場笑聲連連，琳誼也被甜到，直呼：「太可愛。」

蘇晏霈（右）、吳政澔在《好運來》組「樂軒CP」。（民視提供）

琳誼（中）帶手搖探班《好運來》，開心與蘇晏霈（右）、吳政澔合影。（民視提供）

琳誼（中）帶手搖探班《好運來》，開心與蘇晏霈（右）、吳政澔合影。（民視提供）

琳誼（中）探班《好運來》，開心與蘇晏霈（左起）、吳政澔、何豪傑、宮美樂、曾子益、錦雯聊天話家常。（民視提供）

除了探班交流趣味十足，琳誼與蕭煌奇合作的新歌《帶你去逛街》也同步收錄進《好運來》，劇情搭配音樂更添溫度，讓觀眾深受感動，粉絲紛紛留言大讚：「歌聲一出來，整段戲都更催淚了。」

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