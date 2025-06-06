蔡依林挖洞美體被看光！前進好萊塢「愉悅之母」辣爆了

〔記者陽昕翰／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林赴美拍攝新歌《Pleasure》MV，她化身全知全能的「女宙斯」，同時也是在七宗罪之中掙扎、歷經考驗的靈魂旅者。天后一人詮釋六大角色，分別是自我迷戀的雕刻師、貪婪金錢的黑寡婦、對抗心魔的女戰士、陷入夢境混亂的睡美人、帶領萬人獻祭的女祭司，其中一套火辣的挖洞裝好身材盡現。

蔡依林與國外的舞者團隊合作。（凌時差提供）

Jolin3月遠赴美國洛杉磯，投入密集的舞蹈排練與拍攝工作。本次邀請享譽國際的知名導演 Christian Breslauer 執導，並攜手第一次合作的頂尖編舞家 Robbie Blue，齊力打造視覺與動作兼具的精緻作品。整體拍攝以空前規格進駐好萊塢環球影城製片廠，一舉包下3座攝影棚，打造6大場景，展開為期2日的高強度拍攝計畫。在後製階段，更動員多組好萊塢頂尖視效團隊，歷時2個月精雕細琢動畫設計，3分鐘的作品橫跨「七宗罪」主題，融合戲劇性張力與視覺奇想。

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開場Jolin登上「慾望神殿」，她身穿黯黑長袍霸氣現身，立體剪裁的前襟如巨蛇盤繞胸頸，象徵慾望的纏繞與警醒，她端坐於神殿寶座之上，身後是一面由扭曲肢體構成的「原罪之牆」，隨她一個手勢揮動，命運之輪隨即啟動。

Jolin的挖洞裝看來非常性感。（凌時差提供）

Jolin詮釋象徵慾望與重生的「愉悅之母」，更挑戰了打鬥戲，在「修羅鬥場」裡與自己正面交鋒，象徵她一次次直面內心陰影，經歷掙扎與重塑，最終完成靈魂的淬鍊與昇華，也詮釋了MV核心：「唯有直視本我，方能走向真正的釋放與愉悅。」為了完美呈現這一幕，Jolin特別請來武術指導學習武打動作以完成拍攝。

Jolin扮演睡美人，造型非常百變。（凌時差提供）

拍攝現場節奏緊湊，團隊效率精準，幾乎一鏡到位，Jolin全程維持最佳狀態，她笑說：「團隊的事前工作都做得很精確也很好，現場很準時就收工；我只要沒有熬夜都不累，我發現我很適合好萊塢的工作時間！」

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