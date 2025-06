B.I喊話想念台粉 父親節重返TICC獻唱新歌

羅子秦/核稿編輯

〔記者廖俐惠/綜合報導〕韓國全能創作歌手B.I今天(6日)正式宣布將於8月8日登上台北國際會議中心,帶來全新個人巡演《2025 B.I TOUR: The Last Parade Tour in TAIPEI》,這也是他暌違一年再度來台開唱。

B.I表示:「台北的舞台和觀眾一直讓我印象很深,我真的非常想念ID們,也很期待這次能再次跟大家見面,分享我新的音樂。」他也補充,這次巡演選擇台北作為亞洲重要站點之一,是出於對觀眾的感謝與牽掛。

B.I將在今年8月再度來台。(寬宏藝術提供)

B.I以詞曲創作實力與全方位製作能力廣受肯定,從音樂製作、編舞到舞台概念一手包辦,展現極強的藝術掌控力。出道至今,他陸續推出多首深具個人風格的熱門作品,包括《BTBT》、《Illa Illa》、《Keep Me Up》、《Tangerine》等,風格涵蓋R&B、hip-hop與抒情旋律,歌詞更以真實情感著稱,深受全球樂迷喜愛。此次巡演足跡亞洲多個城市,透過現場演出與歌迷分享他一路以來的音樂旅程與心境。

B.I在2023年於台北國際會議中心開唱,吸引許多粉絲到場朝聖。(資料照,華藝娛樂提供)

在今年6月發行的第三張正規專輯《WONDERLAND》中,B.I以更成熟的編曲與深度情感描寫,再次展現創作實力。他透露:「《WONDERLAND》對我來說是一張非常重要的作品,也希望能在這次巡演把這些新歌親自唱給粉絲觀眾聽。」

《2025 B.I TOUR: The Last Parade Tour in TAIPEI》VIP粉絲福利套票將於6月9日上午11點起售, 一般票券中午12點全面開賣,購票請洽寬宏售票與全台萊爾富、OK便利商店。

