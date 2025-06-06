饅頭媽陷小三風波遭疑「知三當三」 男方首發聲：是我處理不當

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「饅頭媽」林榆芯的IG有46.1萬人追蹤，她近日被爆與已有交往對象的男子戀愛，再度陷入小三疑雲。當事男方張嘉哲今（6）日透過律師正式發表聲明，鄭重澄清：「此次事件完全由我個人感情處理不當所致，饅頭媽並不知情，也從未介入他人感情，她是無辜的。」

饅頭媽捲小三疑雲。（翻攝自IG）

還原整起事件，日前有網友跑到饅頭媽的IG直播留言對質，「可以詢問一下為什麼你新男友是跟別人同款男友」，掀起廣大網友討論，饅頭媽一度被質疑「知三當三」，但正牌女友後續表示，饅頭媽是「在不知情下介入」，幫忙饅頭媽澄清，「她不知道男方是有女友的，所以此事饅頭媽不知情。」並刪除相關貼文，但爭議仍持續延燒也讓她再度陷入小三疑雲。

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在釐清真相後，正牌女友強調自己僅針對男方，對於其他留言不再做出任何回應。饅頭媽儘管遭到惡意攻擊，仍以正面態度面對輿論，友人透露她近來精神狀況明顯低落，親友為她慶生「沖喜」，但據悉有多場商業合作暫緩，工作受到影響。如今男方發出聲明負責，算是還她一個公道。

張嘉哲聲明。（張嘉哲提供）

張嘉哲在聲明中強調，網路與媒體對饅頭媽的指控純屬誤傳與過度揣測，已嚴重影響她的工作與生活。他懇請外界停止無端指責與攻擊，並指出：「正如前任在IG限時動態所言，她是無辜的。請社會大眾明辨是非，不要因謠言錯傷無辜。」此次風波應以事實為本，回歸理性與同理。

張嘉哲聲明全文：

本人正式聲明：近日網路與媒體平台上，針對「饅頭媽介入感情、成為小三」的言論不斷擴散。

本人在此鄭重澄清：此事並非事實，純屬外界誤傳與過度揣測。

此次事件的根本原因，完全所屬我個人對感情處理不當所致。饅頭媽並不知情我過往的感情狀況，也從未有意介入或破壞他人關係。

正如前任在 IG 限時動態中所言，她是無辜的。

懇請網友與媒體停止對饅頭媽無端指責、惡意攻擊。

本人已正式委託蔡惠琪律師處理後續相關法律事宜。

對於蓄意散播不實內容者，將依法保留追究法律責任的權利。

懇請社會大眾明辨是非，不要因情緒或謠言，錯傷他人。

所有與本事件有關的行為，皆由本人一手造成。

本人願意承擔所有責任，也對各方評論虛心接受，但同時希望能藉由本聲明，還饅頭媽一個清白與公道。此次事件不僅影響到無辜他人，也佔用了社會大眾的關注與資源，

本人深感歉意，並將深刻反省自身言行，謹言慎行。

本人 張嘉哲 114/06/06

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