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娛樂 電視

陳天仁車內遭熊抱強吻 健身教練伸狼爪「摸下體」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳天仁2010年被轉播的攝影鏡頭意外捕捉，擁有甜美外貌的她在觀眾席為兄弟象隊加油，因此被封為「象迷娘」；她近日上節目爆料，自己被一位健身教練性騷擾，不僅熊抱強吻，還伸手摸向她的下體，讓她當場嚇壞喝止：「我要報警了！」

陳天仁透露，被一名健身教練性騷。（資料照）陳天仁透露，被一名健身教練性騷。（資料照）

陳天仁日前登上《11點熱炒店》透露，自己與這名健身教練是朋友介紹認識，兩人後來變成很好的朋友，關係像是家人，並沒有曖昧的感覺，後來對方結交女友，論及婚嫁，所以她選擇避嫌。

然而，陳天仁憶起，某次共同朋友的聚會上，健身教練陪她去牽車時，竟開口要求擁抱，當時她沒有想太多，所以抱向對方，豈料，對方用力抱緊並趁機強吻，當下她已經嚇壞掙扎，男方卻不理會，甚至把一隻手往下摸，她喝斥：「我會生氣！我要報警囉！」對方才停止動作。

陳天仁指控，對方在車內熊抱強吻。（資料照）陳天仁指控，對方在車內熊抱強吻。（資料照）

陳天仁表示，她事後一直假裝這件事沒有發生，因為覺得對方很可怕，所以選擇逃避，兩人也隔了一年沒聯絡，卻在共同朋友的生日上，好死不死又碰面。不過，這次健身教練的臉色不太好，一問之下才知道他與女友吵架，這讓陳天仁開始同情起對方，並在對方的邀請下到車上聊天。

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原本陳天仁認為，健身教練已經記取教訓，不會再犯之前的錯，沒想到這次又要求擁抱，對此，她直接把對方的手打掉，並嗆聲：「抱什麼抱啦！」沒想到健身教練直接抓她的手摸自己的下體，讓她氣炸趕對方下車。此外，她提到，近期在聚會上，才得知不只一位女性受害，這位健身教練是性騷慣犯。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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