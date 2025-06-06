白安《營業中》接重任當店長 錄影突落淚指控：被當傀儡

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎、包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》第五季，最新一集繼續在台灣第一個慢活小鎮鳳林舉辦「嗨！市集」，而天天傻傻ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的白安在本集榮升店長職務，當夥伴們一起對著白安說：「店長好。」讓白安緊張的說：「不要這樣，我好害怕！」

白安（左二）承受太大壓力淚崩。（好看娛樂提供）

姚元浩說：「所以白安妳就是整個市集的店長，『拾豆屋』的主廚。」而當開始備料時，郭泓志首先發難表示「小心白安，她很天喔！」果真下一秒攪拌麵糰立刻出狀況，整個碗差點飛出去。另外白安又在廚房搞烏龍，姚元浩則是貼心提醒：「店長，妳知道妳沒有開火嗎？」白安驚呼：「真的還假的？」

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工作漸漸步上軌道，姚元浩再度貼心說：「店長我再貼心提醒妳，工作的時候盡量維持工作檯的乾淨。」此時白安已經老神在在的說：「交給你囉！」

郭泓志（左起）、吳政迪、莎莎、白安、包偉銘、姚元浩、小鐘。（好看娛樂提供）

面對事情越來越多，被移交店長任務的白安之後也不忍對夥伴發聲：「我就是你們傀儡呀！你以為店長是什麼？」前店長包偉銘也直球發問：「妳想做什麼？」白安累積已久的巨大壓力潰堤淚崩說：「我不要當店長。」

白安投訴自己淪為傀儡。（好看娛樂提供）

此外，除了客語小老師吳政迪之外，本集還有小幫手客家一哥小鐘一起來到「嗨！市集」擔任嘉賓，只是市集一開張就湧現排隊人潮，品項立刻完售，看到熱賣情況小鐘搞笑表示：「現場排隊人潮，以為是在買五月天（演唱會）的票，未免太踴躍。」

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