地表最強蛋蛋連線！理想混蛋「破蛋」倒數各出奇招

〔記者陽昕翰／台北報導〕理想混蛋成團8年，11月1日首度攻蛋開唱，這陣子成員把握最後機會「放風」，除了各自旅行充電沉澱、尋找靈感，更期待演唱會門票明天開賣能夠秒殺。

四人放風旅程各自精彩綻放，雞丁大方分享追星日誌，「我去了韓國玩、然後再飛到日本東京，朝聖蘇打綠的《二十年一刻》武道館演唱會！身為蘇打綠鐵粉的我除了追星也是做功課，去見習前輩們台上的精湛演出，把靈感帶回我們的表演中。」

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理想混蛋首度攻蛋舉辦演唱會。（何樂音樂提供）

可沛飛到遙遠的歐洲，「好好享受時差的感覺，也遠離了熟悉的地方、遠離忙碌的網路。」阿哲則以孝親為上：「選擇到北海道旅遊，安排好帶著爸爸媽媽去賞花，也一睹號稱北海道富士山『羊蹄山』的風光！」

唯獨建廷鎮守台北，無奈自嘲：「待在家睡到自然醒好幾天，I人無誤！也去了很多趟健身房，兼顧充電與放電。」

門票開賣在即，被問到是否會有票房壓力？雞丁動員親友全力支持，「其實坦白說，在演唱會資訊公布之後，目前已經興奮大於緊張，因為有非常多小混蛋們都已經摩拳擦掌、每天分享揪了多少人搶票，因此我有信心可以開出好成績。」

建廷則提議：「親友團是一定的，樓頂揪樓咖、厝邊揪隔壁，歡迎大家參與我們圓夢的攻蛋計劃，甚至是同學會也歡迎直接在演唱會開起來。」

阿哲在北海道大啖鮭魚卵。（何樂音樂提供）

為了宣傳首度破蛋，理想混蛋4人雖在不同城市，仍各自拍攝創意照片要來宣傳。」雞丁在日本當地狂扭蛋、可沛當起歐洲宅男自煎荷包蛋、阿哲在北海道大啖滿滿鮭魚卵、建廷留守台灣遵循傳統儀式端午立蛋。

可沛直呼：「在歐洲常常是自己下廚，除了煎蛋，也想嚐嚐破蛋（小巨蛋）的滋味！」阿哲不忘自捧自銷：「因為是小巨蛋，所以也準備了鮭魚『卵』跟大家分享，想必我們的演唱會一定是和這碗鮭魚親子丼一樣新鮮又美味！」「不是因為天氣晴朗才見面」小巨蛋演唱會門票將在明天開賣。

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