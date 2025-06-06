王小棣挺大罷免反收罵聲！將軍父親遭牽扯 親吐反共心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，有上百位影視工作者響應大罷免行動，發起「Taiwan Action影片計畫」，上月初名導王小棣更推出第11彈宣傳片引發討論，而王小棣其實出身於軍人家庭，其父親被認為是由蔣經國一手栽培的親信，王小棣日前擔任鄭弘儀《寶島全世界》來賓，並在節目中分享參與拍攝大罷免宣傳片的心路歷程。

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王小棣的父親在蔣經國時期曾是將軍，也曾當過國防部總政治作戰部主任、政工幹校校長，鄭弘儀也大讚對方「很不容易，是搞思想的」，也曾主持過劉少康辦公室，當時傳出王昇要接班了，據說惹惱蔣經國並裁撤掉劉少康辦公室，改將王昇派至巴拉圭擔任大使，有降調意味。

鄭弘儀（左）訪問王小棣。（翻攝自YT）

鄭弘儀提到，在王小棣這樣的家庭背景淵源之下，「照理說你算是黨國栽培下來的人才，為什麼想拍大罷免？」王小棣表示，她的父母於公於私不見得會跟兒女討論，「關於父親在工作上的經歷，我想他反共立場沒有改變過，我看到的父親，第一個是叮囑我們『不要做公家的事』，我想這是他將細節省去所留下的心得。」也說父親看到小朋友們上學場景，覺得這樣平安日常很好，曾說唸書不容易，就算拉三輪車也要讓兒女們去上學，「他經常重複對我們說的是以前家裡有多苦、祖父母有多辛苦，我小時候聽得很不耐煩，但長大後意識到，他成長的時代，中國是個非常貧窮困苦的環境，他們那代的反共是從這個角度去出發。」

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王小棣的罷免影片中，講述父親責備孩子做功課沒資格說沒有興趣，遭到孩子流淚反駁，「你就可以對你的國家沒有興趣，那國家亂七八糟，我念書有什麼用？你有做功課嗎」，藉此喊話大家為國家現況與罷免好好做功課。王小棣坦言這陣子收到不少罵聲，父親又被牽扯出來，被質問為什麼要做這些事情，王小棣直言表示：「國民黨的死亡聯署是很明顯的錯誤，卻一直沒有道歉，你在家是怎麼教育你的子女呢？」犀利又透徹的言論讓一旁的鄭弘儀大讚：「說得好！」

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