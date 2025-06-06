逆襲女神大難不死！ELKIE莊錠欣校園取材打造畢業神曲

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣創作歌手、「逆襲女神」Elkie莊錠欣推出全新創作單曲《青春是部未完的片》，今（6日）正式發行，MV也將於今晚6點同步上線，並於樂天桃猿「FUSO 動紫趴」現場首唱，為這首畢業季主題曲揭開序幕。

Elkie新歌獻給即將邁出校園的畢業生。（艾曼鑫影音提供）

這首歌獻給即將邁出校園的畢業生，也獻給所有仍在追夢路上的人們。從校園啟程，那些與好友道別、整理行李、鼓起勇氣踏出下一步的片段，成為旋律中一格格動人的畫面。「畢業不是結束，而是轉場。希望這首歌能成為大家耳邊的BGM，陪你走過每個未定稿的鏡頭，繼續拍下去、走下去。」

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Elkie推出全新創作單曲《青春是部未完的片》。（艾曼鑫影音提供）

由於年少出道，未能完整體驗高中與大學生活，Elkie為創作更貼近學生心境的歌曲，主動展開主題企劃，實地走訪校園，與近200位學生互動，聆聽他們對未來的想像與不安。「我發現，很多學生談到夢想時變得很謹慎，最常出現的答案竟是『順利畢業』或『找到工作』。夢想似乎不再容易說出口，這讓我很有感觸。」這段與校園青年真誠互動的經歷，也成為《青春是部未完的片》的創作核心。

Elkie邀來《炸裂吧女孩》紅隊成員各務禮美奈、宋宋與林芷芸共演MV。（艾曼鑫影音提供）

原本MV校園戲碼由導演安排臨演出演，Elkie卻主動提議邀請身邊好友一同參與，讓畫面更自然真實。她成功邀來《炸裂吧女孩》紅隊成員各務禮美奈、宋宋與林芷芸共演MV，儘管協調拍攝時間困難，她們仍義不容辭參與。現場氣氛輕鬆溫馨，甚至讓未能到場的隊員盧以恩看完照片後直呼：「為什麼你們可以！我也好想來！」展現女孩們之間真摯的情誼。

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